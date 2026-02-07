Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

Την ικανοποίησή τους για την καταδίκη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Αθηνών που είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, κατηγορούμενος ότι ζήτησε και πήρε «φακελάκι» από τη σύζυγο ενός ασθενή του, εκφράζουν τα θύματά του.

Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων με αναστολή, χρηματική ποινή 30.000€ και εγγυοδοσία 20.000€ και ο ίδιος στην απολογία του εμφανίστηκε προκλητικός λέγοντας πως «είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. Εμένα με φωνάζουν ‘Άγιο Παντελεήμονα’. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλά», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη του, πρώην θύμα του μιλά στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Είμαι ικανοποιημένη με την απόφαση εννοείται. Διατηρώ όμως επιφυλάξεις, γιατί νομίζω ότι είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν ξανά και είχε διατηρήσει τη θέση του. Για μένα το σημαντικότερο όλων είναι να μην βρεθεί κανένας άλλος ξανά στη θέση μου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και να σταματήσουν να τον προστατεύουν τα Μέσα γιατί στα sites εγώ δεν είδα το όνομά του σήμερα πουθενά. Για να ξέρει κάποιος. Μπορεί να πέσουν πάλι πάνω του. Κατά τα άλλα δεν περίμενα ούτε να φυλακιστεί. Το ότι δεν μπορεί να φύγει απ’ τη χώρα είναι σημαντικό γιατί ίσως να ήταν και το πρώτο που θα κάνει γιατί έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Αλλά δεν θα πρέπει να ξανά χειρουργήσει, δεν θα πρέπει καμία οικογένεια να βρεθεί σε αυτήν τη θέση».

Όπως σημειώνει: «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά. Για τη μία φορά που δικάστηκε η ποινή είναι οκ. Αλλά δεν έχει κάνει μόνο αυτό».

Από την πλευρά της, η γυναίκα που «ξεσκέπασε» τον επίορκο γιατρό, η Σοφία Ψυλλάκη, αναφέρει: «Αισθάνομαι δικαιωμένη, πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη έκανε πολύ καλά τη δουλειά της».