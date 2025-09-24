Βίντεο με τον γιατρό του Ιπποκρατείου να πίνει καφέ ενώ είχε δηλώσει ότι νοσηλεύεται σε ΜΑΦ

Βίντεο ντοκουμέντο με τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, οποίος να κατηγορείται ότι πήρε φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή, να πίνει καφέ δύο μέρες αφότου αναβλήθηκε η δίκη του επειδή ο ίδιος νοσηλευόταν στην ΜΑΘ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του γιατρού αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για λόγους υγείας καθώς συγγενής του προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφο με το οποίο πιστοποιούσε ότι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ δημόσιο νοσοκομείου με καρδιολογικό πρόβλημα.

Δείτε το βίντεο

Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που πρόβαλλε η εκπομπή του MEGA, φαίνεται ο κατηγορούμενος γιατρός σήμερα το πρωί να μην είναι Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά να πίνει καφέ, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τη βραχεία και πολύ συγκεκριμένη σε χρόνο νοσηλεία του.

Σε επικοινωνία που είχε το Live News με τον ιατρό είπε:

-Καλησπέρα

-Πώς είστε κ. (…);

-Ας πούμε δόξα τω θεώ.

-Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας;

-Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε αλλά έχω πει θα μιλήσω αφού τελεσιδικήσουν οι καταστήσεις για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πέρασα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Ακούσαμε χθες ότι εσείς χρειάστηκε να πάτε εντατική…

-Ήμουν. Τώρα είμαι στον θάλαμο.

-Τώρα είστε στον θάλαμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε;

-Ναι ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Μας μιλάει ένας τηλεθεατής και μας λέει ότι είστε έξω στο δρόμο σε ένα καφέ.

-Λοιπόν ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Είστε εκτός νοσοκομείου;

-Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Γειά σας. Γειά σας.

Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

«Όταν ο γιατρός αυτός είχε το θράσος να εκβιάζει τους συγγενείς ασθενή, θα έπρεπε να είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του, τόνισε μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Το Σάββατο εφημέρευε το Αγίας Όλγας και προσέρχεται ο γιατρός και περιγράφει καρδιολογικά προβλήματα. Η εισαγωγή σ’ ένα νοσοκομείο που εφημερεύει είναι αρμοδιότητα των γιατρών που εξετάζουν τους ασθενείς. Οι γιατροί με βάση τα ευρήματα και αυτά που περιγράφει ο γιατρός αποφασίζουν να τον εισάγουν στη ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας). Γίνονται εξετάσεις και από αυτές οι γιατροί έκριναν πως χθες πρέπει να βγει και να πάει σε θάλαμο και μετά να πάρει εξιτήριο. Κάτι τρέχει και πρέπει να αποδειχτεί. Απ’ ότι μαθαίνω αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις. Όταν αρνήθηκε του έδωσαν εξιτήριο. Κατά την άποψή μου οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «ο γιατρός δεν νοσηλεύτηκε ποτέ στη ΜΕΘ. Πήγε στην εφημερία, είχε 19 πίεση και νοσηλεύτηκε στην υπομονάδα εμφραγμάτων, δηλαδή σ’ ένα χώρο που παρακολουθούμε για 48 ώρες έναν ασθενή. Μετά τον 48χρονο οι γιατροί του έγραψαν να κάνει στεφανιογραφία, δεν δέχτηκε και πήρε εξιτήριο σήμερα στις 10:43 το πρωί. Από εκεί και πέρα εάν υποκρίθηκε το έμφραγμα ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να το κρίνει γιατί εάν κάποιος λέει πως πονάει υπάρχει ένα πρωτόκολλο και αυτό έχει τηρηθεί».