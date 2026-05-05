Άφαντοι οι δράστες της διπλής επίθεσης σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Στο νοσοκομείο 14χρονος και 15χρονος

Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της διπλής επίθεσης κατά ανηλίκων που σημειώθηκε χθες αρχικά στο Νέο Κόσμο και λίγο αργότερα στο Παγκράτι με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσής τους.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλιού όπου ομάδα τουλάχιστον δέκα νεαρών επιτέθηκε σε τέσσερις ανήλικους με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος.

Λίγη ώρα αργότερα, φαίνεται πως η ίδια ομάδα ατόμων επιτέθηκε 14χρονο στην περιοχή του Παγκρατίου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά από τα χτυπήματα.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, , καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο με την παρέα του 15χρονου να τρέχει και να τους ακολουθούν τα δέκα άτομα.