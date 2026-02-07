Αιματηρό επεισόδιο στο Γαλάτσι – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Ομάδα πέντε ατόμων επιτέθηκε σε δύο άνδρες σε διαφορετικά σημεία στο Γαλάτσι - Ο ένας τραυματίας φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι από μαχαίρι
Αιματηρό επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στο Γαλάτσι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια ομάδα πέντε ατόμων που επέβαιναν σε ΙΧ επιτέθηκαν αρχικά στην οδό Παρθενόπης σε έναν 26χρονο και τον τραυμάτισαν ελαφρά με μαχαίρι στο στήθος.
Λίγη ώρα αργότερα στην οδό Κουρτίου εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και ένας 32χρονος με διαμπερές τραύμα στον μηρό.
Από τις έρευνες των αστυνομικών δίπλα σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Στεφανοπούλου βρέθηκε ένα μαχαίρι που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες.
Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 26χρονος ανέφερε ότι οι δράστες πριν του επιτεθούν τον ρώτησαν τι ομάδα είναι.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
