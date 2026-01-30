Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Χαλκίδα – Τέσσερις τραυματίες
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή Δροσιά στη Χαλκίδα με την συμπλοκή πολλών ατόμων μεταξύ των οποίων και ανήλικοι
- Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Φίδια στο τρένο; Κόμπρες ταξιδεύουν ως λαθρεπιβάτες σε νέες περιοχές της Ινδίας
- Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα και τραυματίες σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην περιοχή Δροσιά στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο επεισόδια ενεπλάκησαν αρκετά άτομα και ανήλικοι.
Σκηνές πανικού
Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα ενώ βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων
Τραυματίες και προσαγωγές
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου νοσηλεύονται. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17, 18, 48 και 64 ετών και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει οι ζωή τους.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές και ερευνά τα αίτια τις συμπλοκής και τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου.
- Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Χαλκίδα – Τέσσερις τραυματίες
- Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
- Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
- ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
- LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
- Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
- Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
- Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις