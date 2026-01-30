Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Χαλκίδα – Τέσσερις τραυματίες

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα και τραυματίες σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην περιοχή Δροσιά στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο επεισόδια ενεπλάκησαν αρκετά άτομα και ανήλικοι.

Σκηνές πανικού

Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα ενώ βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων

Τραυματίες και προσαγωγές

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου νοσηλεύονται. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17, 18, 48 και 64 ετών και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει οι ζωή τους.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές και ερευνά τα αίτια τις συμπλοκής και τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου.