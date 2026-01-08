Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στην Αρναία Χαλκιδικής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ αλλοδαπών αλβανικής καταγωγής και φέρεται να είχε οικογενειακό υπόβαθρο.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο δράστης 61 ετών φέρεται να έστησε καρτέρι στον συμπέθερό του 52 ετών και να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.
Στο νοσοκομείο
Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για το συμβάν.
