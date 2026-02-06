newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 08:21
Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες της Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας λόγω τροχαίου
Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 09:07

Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου

Τα προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένουν άλυτα από χθες - Τι δήλωσε εκπρόσωπος για την αναστολή της πραγματοποίησης πτήσεων

Σύνταξη
Το αεροδρόμιο Βερολίνου / Βρανδεμβούργου παραμένει κλειστό σήμερα το πρωί, καθώς κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί εξαιτίας μαύρου πάγου και επίμονης παγωμένης βροχής, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Η κακοκαιρία στο Βερολίνο έπληξε τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται κανονικά οι πτήσεις

«Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Δείτε χαρακτηριστική φωτογραφία:

Χωρίς επιτυχία οι προσπάθειες ξεπαγώματος της πίστας στο αεροδρόμιο

Η ίδια πρόσθεσε πως τα πληρώματα εδάφους του αεροδρομίου κατέβαλαν προσπάθειες στη διάρκεια της νύκτας για να ξεπαγώσουν την πίστα του αεροδρομίου και τους άλλους χώρους του στους οποίους επιχειρούν, χωρίς όμως επιτυχία και οι επιφάνειες είναι σήμερα εξαιρετικά ολισθηρές.

Παραμένει ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο είχαν ήδη ανασταλεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ λόγω του μαύρου πάγου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
