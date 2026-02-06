Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου
Τα προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένουν άλυτα από χθες - Τι δήλωσε εκπρόσωπος για την αναστολή της πραγματοποίησης πτήσεων
Το αεροδρόμιο Βερολίνου / Βρανδεμβούργου παραμένει κλειστό σήμερα το πρωί, καθώς κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί εξαιτίας μαύρου πάγου και επίμονης παγωμένης βροχής, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.
Η κακοκαιρία στο Βερολίνο έπληξε τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται κανονικά οι πτήσεις
«Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», δήλωσε η εκπρόσωπος.
Δείτε χαρακτηριστική φωτογραφία:
Icy rain in Berlin and @berlinairport shuts down…till 10 am.
Pilot of our flight tells me – ‘this is a very normal situation in an airport. But this airport is too weak!’
Oh #Berlin, can you ever get anything right? pic.twitter.com/T9UvKGVEVc
— BireshBanerjee (@BireshBanerjee2) February 5, 2026
Χωρίς επιτυχία οι προσπάθειες ξεπαγώματος της πίστας στο αεροδρόμιο
Η ίδια πρόσθεσε πως τα πληρώματα εδάφους του αεροδρομίου κατέβαλαν προσπάθειες στη διάρκεια της νύκτας για να ξεπαγώσουν την πίστα του αεροδρομίου και τους άλλους χώρους του στους οποίους επιχειρούν, χωρίς όμως επιτυχία και οι επιφάνειες είναι σήμερα εξαιρετικά ολισθηρές.
Παραμένει ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο είχαν ήδη ανασταλεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ λόγω του μαύρου πάγου.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Aufgrund der Wetterbedingungen sind derzeit keine Starts möglich. Bitte überprüfe den Flugstatus bei deiner Fluggesellschaft. pic.twitter.com/24cLdrNg5L
— BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) February 5, 2026
