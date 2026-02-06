newspaper
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
BBC: Έχουμε ταυτοποιήσει τα ονόματα 177.477 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στην Ουκρανία
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 16:47

Συνολικά, αναφέρεται στην έρευνα του BBC, έχουν καταγραφεί 6.468 αξιωματικοί που σκοτώθηκαν με βαθμό από υπολοχαγό έως στρατηγό.

Σύνταξη
Η ρωσική υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών, έχει ταυτοποιήσει τα ονόματα 177.477 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το BBC επισημαίνει ότι κατά την ταυτοποίηση των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και την καταγραφή τους ανά περιοχή της Ρωσίας από την οποία προέρχονται, διαπιστώνεται ότι όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο φτώχειας, τόσο μεγαλύτερος είναι κατά κανόνα ο αριθμός των απωλειών.

«Εκτιμώ ότι ο αριθμός των ατόμων, που θα εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν σύμβαση για να πάνε να πολεμήσουν, θα αυξάνεται μόνο, στον βαθμό που επιβραδύνεται η ρωσική οικονομία και μειώνεται οι ρυθμοί αύξησης των μισθών», δήλωσε στο BBC ο συνεργάτης του Κέντρου ανάλυσης ευρωπαϊκής πολιτικής Αλεξάντρ Κολιάντρ. Λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων για το θέμα αυτό που παρουσίασε το BBC δημοσιεύεται στον ιστότοπο The Bell.

Ένα από τα βασικά επίσημα κριτήρια αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου είναι το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 18.939 ρούβλια (247 δολάρια) ανά μήνα.

Σύμφωνα με την καταγραφή της έρευνας του BBC, το 56% όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο, δηλαδή οι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς ήσαν εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές φυλάκισης σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατό όταν άρχισε ο πόλεμος.

Το μεγαλύτερο ποσοστό απωλειών, 33%, το έχουν οι εθελοντές.

Το ποσοστό των καταδικασθέντων μειώθηκε στο 12% από το 19% που ήταν πέρυσι. Η κυρία αιτία αυτής της μείωσης συνίσταται στο ότι όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη για ποινικές υποθέσεις στέλνονται στο μέτωπο πριν γίνει η δίκη. Συγκεκριμένα το 2024 η Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) επέτρεψε να αναστέλλονται οι ποινικές υποθέσεις και τα δικαστήρια εάν οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν σύμβαση με τον στρατό. Ως εκ τούτου τα άτομα αυτά, όπως επισημαίνει η έρευνα, συμπεριλαμβάνονται στους εθελοντές.

Οι απώλειες μεταξύ των επίστρατων φθάνουν το 11%.

Για ένα ποσοστό 26% των νεκρών, δεν έγινε δυνατόν να προσδιοριστεί η κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς μετά την έναρξη της επιστράτευσης, οι νεκρολογίες περιείχαν σημαντικά λιγότερα πρωτογενή δεδομένα. Επιπλέον, πολλές δημοσιεύσεις συνοδεύονται από φωτογραφίες αξιωματικών με πολιτικά ρούχα, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για στρατιωτικούς καριέρας.

Συνολικά, αναφέρεται στην έρευνα του BBC, έχουν καταγραφεί 6.468 αξιωματικοί που σκοτώθηκαν με βαθμό από υπολοχαγό έως στρατηγό. Το ποσοστό τους στον συνολικό αριθμό των θυμάτων μειώνεται και παραμένει στο 2-3%. Συγκριτικά, τους πρώτους μήνες του πολέμου, οι αξιωματικοί αντιπροσώπευαν έως και το 20% των νεκρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και οι 16 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους Σαουδάραβες, με τους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής λίγκας να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον CR7 ο οποίος αποφάσισε να... απεργήσει, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική μεταγραφών στη χώρα.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
Ελλάδα 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
