Ρώσοι πολίτες που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ουκρανίας στο Κουρσκ έφτασαν στην ομώνυμη πόλη, όπως ενημέρωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Αλεξάντερ Χίνσταϊν.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

«Οι πολίτες που επέστρεψαν από την Ουκρανία έφτασαν στο Κουρσκ χθες το βράδυ. Συνοδεύονταν από μέλη της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρσκ και ιατρικό προσωπικό», έγραψε στο Telegram.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οι άνθρωποι που επέστρεψαν στη Ρωσία βρίσκονται επί του παρόντος σε ένα κέντρο προσωρινής διαμονής.

Συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων μετά τις συνομιλίες στα ΗΑΕ

Ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ, οι οποίες φιλοξενήθηκαν προχθές και χθες στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

«Σήμερα (σ.σ. χθες) οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες», ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ανάρτηση Γουίτκοφ:

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months. This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026

«Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε βάθος και παραγωγικές. Μολονότι παραμένει σημαντική δουλειά για να γίνει, πρόοδοι όπως αυτές δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.