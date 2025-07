Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους υπαξιωματικός της εθνοφρουράς που μετέφερε τραυματίες, στη ρωσική πόλη Κουρσκ, όχι μακριά από την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο προσωρινός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας Αλεξάντερ Χινστάιν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Aπάνθρωπο πλήγμα άνευ προηγουμένου σε παραλία όπου συχνάζουν οικογένειες και δεν υπάρχει καμιά στρατιωτική υποδομή»

Video of a Ukrainian drone over Oboyan, Kursk region, Russia. It is being claimed on Russian channels, that Ukrainian drones are flying low and are possibly following the terrain of the land to avoid radar. pic.twitter.com/Khv3K8utTr — raging545 (@raging545) July 8, 2025

«Μαζί με σύντροφό του, πήγαν σε παραλία» κατά μήκος ποταμού της πόλης Κουρσκ όταν αναφέρθηκε επιδρομή drone, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χινστάιν μέσω Telegram.

«Ο επιλοχίας άρχισε ν’ απομακρύνει εσπευσμένα κόσμο, κι εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για επτά τραυματίες, ανάμεσά τους πεντάχρονο αγόρι, και διευκρινίζοντας πως πέντε εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Videos of drones over Kursk, Russia. Impacts on the ground and drone interceptions have been recorded pic.twitter.com/StqwEZRvO9 — raging545 (@raging545) July 8, 2025

«Και οι τρεις νεκροί είναι άνδρες», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης, καταγγέλλοντας το «απάνθρωπο πλήγμα άνευ προηγουμένου» στην παραλία αυτή όπου συχνάζουν οικογένειες και δεν υπάρχει καμιά στρατιωτική υποδομή, κατ’ αυτόν.

Στην ίδια περιφέρεια, άλλη ουκρανική επιδρομή drone τραυμάτισε δυο ανθρώπους στην πόλη Ριλσκ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Εισβολή

Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά και κυρίευσαν μεγάλους τομείς της περιφέρειας Κουρσκ πριν σχεδόν έναν χρόνο.

Moment of powerful explosions over Kursk

It is reported that there are consequences on the ground in Kursk

pic.twitter.com/J8BZsvUMto — Claretta Nijhuis (@NijhuisClaretta) July 8, 2025

Το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε νωρίτερα φέτος πως εκδιώχτηκαν από όλη την επικράτειά της, έπειτα από εξαιρετικά σκληρές μάχες στις οποίες ενεπλάκησαν και μονάδες της Βόρειας Κορέας. Το Κίεβο αντιτείνει πως στοιχεία του ουκρανικού στρατού συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί.

Η πόλη Κουρσκ, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, έχει πληθυσμό 400.000 κατοίκων, κατά επίσημα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ