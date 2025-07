Ένας αναπληρωτής διοικητής του ρωσικού ναυτικού, ο οποίος στο παρελθόν είχε ηγηθεί μιας από τις πιο διαβόητες στρατιωτικές ταξιαρχίες, σκοτώθηκε κοντά στην πρώτη γραμμή με την Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσε η Ρωσία.

Ο υποστράτηγος Μιχαήλ Γκούντκοφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις ναυτικές μονάδες της Ρωσίας, φέρεται να σκοτώθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου σε ουκρανική πυραυλική επίθεση εναντίον ενός στρατηγείου στην περιοχή του Κούρσκ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η θέση του είχε αποκαλυφθεί λόγω ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ολέγκ Κοζέμιακο, κυβερνήτης της Περιφέρειας Πριμόρσκι στην άκρη της Ρωσίας, δήλωσε ότι ο Γκούντκοφ σκοτώθηκε «εκτελώντας το καθήκον του ως αξιωματικός μαζί με τους συναδέλφους του» και ότι, παρά το βαθμό του, «συνέχιζε να επισκέπτεται προσωπικά τις θέσεις των πεζοναυτών μας».

Ο Γκούντκοφ είχε προαχθεί προσωπικά από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Μάρτιο, έχοντας ηγηθεί της 155ης ναυτικής ταξιαρχίας, μιας μονάδας πρώτης γραμμής που ανασυγκροτήθηκε επανειλημμένα λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών της που σκοτώθηκαν.

Ένα ρωσικό τηλεγραφικό κανάλι, το MiG 41, ανέφερε ότι, σύμφωνα με «ανεπίσημες πληροφορίες», η βάση ενδέχεται να αποκαλύφθηκε από έναν κατάσκοπο ή να ανακαλύφθηκε από την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, αφού ορισμένοι πεζοναύτες τηλεφώνησαν σε συγγενείς και φίλους τους στο Βλαδιβοστόκ, καθώς η ανατολική πόλη άρχιζε να γιορτάζει την ημέρα της πόλης την Τετάρτη.

Τουλάχιστον τέσσερις πύραυλοι φέρεται να χτύπησαν τη βάση στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα της πόλης, και αρκετοί άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί σκοτώθηκαν στην επίθεση κοντά στο χωριό Κορένεβο στην περιοχή του Κούρσκ, περίπου 30 χιλιόμετρα από το μέτωπο.

Meet major general Mikhail Gudkov, known for encouraging 🇷🇺 military not only to execute 🇺🇦 PoWs but put those videos online.

He got eliminated yesterday, in one missile strike, along with top 20 🇷🇺 officers in Kursk oblast.#StandWithUkraine pic.twitter.com/IbHY6Sz9il

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) July 3, 2025