Μεγάλη ουκρανική επίθεση με πυραύλους κρουζ σε Ουκρανία και Ρωσία

Μεγάλης έντασης επιθέσεις πραγματοποίησε η Ουκρανία στην Κριμαία, το Ντόνετσκ και το Ροστόφ με τους γαλλοβρετανικούς πυραύλους κρουζ Storm Shadow. Μέχρι στιγμής έχουν χτυπήσει στόχο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντόνετσκ και άλλα μέρη στην ίδια περιοχή αλλά δεν είναι γνωστό αν χτυπήθηκαν οι στόχοι σε Κριμαία και Ροστόφ.

Στην περίπτωση της Κριμαίας αποκλείστηκε προσωρινά και εκκενώθηκε η γέφυρα που ενώνει την χερσόνησο μετά την πρώτη ενημέρωση πως οι πύραυλοι Storm Shadow κατευθύνονται προς τα εκεί. Η γέφυρα της Κριμαίας είναι η πιο κρίσιμη σύνδεση στην περιοχή που βρέχεται από την αζοφική θάλασσα, καθώς ενώνει την χερσόνησο με την ηπειρωτική Ρωσία.





Πολλά μαχητικά αεροσκάφη της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας βρίσκονται στον αέρα, ανιχνεύτηκαν και εκτόξευσαν τους πυραύλους κρουζ Storm Shadow προς την Κριμαία. Εκρήξεις έγιναν αντιληπτές στην Κριμαία, με την ρωσική αεράμυνα να λειτουργεί προς αναχαίτιση των πυραύλων. Δεν είναι σαφές αν χτύπησαν την χερσόνησο.

Πύραυλοι κρουζ Storm Shadow αναφέρθηκαν πάνω από την περιοχή Ροστόφ-ον-ντον της Ρωσίας, με μια ομάδα αυτών να κατευθύνεται προς την πόλη Νοβοτσερκάσκ.

Ουκρανικά αεροσκάφη έχουν εκτοξεύσει πυραύλους cruise storm shadow πάνω από την περιοχή του Μικολάιβ.

Ακόμα 4 πύραυλοι cruise Storm Shadow συνέχισαν την πορεία τους προς το Τζανκόι, βόρεια της Κριμαίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν για νεκρούς και τραυματίες στο Ντόνετσκ.

Heavy fire in Russia-controlled Donetsk following Ukrainian missile attack. pic.twitter.com/361VetFFkl

For the first time in the entire war, Storm Shadow/SCALP cruise missiles targeted the Rostov region of Russia.

(Video -1, Photo -2): Debris of one of the Storm Shadow/SCALP missile in Rostov region of Russia;

(Video -3): Impacts;

(Video -4): Very dense air defence activity. pic.twitter.com/oumN2l64ia

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 18, 2024