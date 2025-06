Ένας Ουκρανός πιλότος μαχητικού F-16 έχασε τη ζωή του σε συντριβή κατά την απόκρουση ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή, καθώς η Μόσχα εντείνει τα νυχτερινά αεροπορικά πυρά στον τέταρτο χρόνο του πολέμου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τον πιλότο, Μαξίμ Ουστιμένκο, και του απένειμε μετά θάνατον τον τίτλο του Ήρωα της Ουκρανίας, την ανώτατη διάκριση της χώρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters.

Ζήτησε επίσης περισσότερη υποστήριξη από την Ουάσινγκτον και τους δυτικούς συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας μετά την επίθεση, η οποία προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα και τραυμάτισε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Κίεβο, οικογένειες στριμώχτηκαν σε σταθμούς του μετρό για να βρουν καταφύγιο αφού ηχούσαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής. Πυροβολισμοί από πολυβόλα και εκρήξεις ακούστηκαν σε όλη την πρωτεύουσα και στη δυτική πόλη Λβιβ, όπου τέτοιες επιθέσεις είναι λιγότερο συχνές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία, δήλωσε ότι η επιδρομή είχε στόχο κρίσιμες υποδομές.

Η Ουκρανία έχει πλέον χάσει τρία F-16 από τότε που άρχισε να χρησιμοποιεί τα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη πέρυσι. Το Κίεβο δεν έχει αποκαλύψει το μέγεθος του στόλου των F-16, αλλά έχουν καταστεί κεντρικό και σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούμενο μέρος της άμυνας της Ουκρανίας.

Ο πιλότος πέταξε το κατεστραμμένο αεροσκάφος μακριά από έναν οικισμό, αλλά δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί πριν συντριβεί, ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. «Ο πιλότος χρησιμοποίησε όλα τα όπλα του και κατέρριψε επτά εναέριους στόχους. Κατά την κατάρριψη του τελευταίου, το αεροσκάφος του υπέστη βλάβη και άρχισε να χάνει ύψος», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία στο Telegram.

Ο Ουκρανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Ρόμαν Σβιτάν, μιλώντας νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε ότι το F-16 δεν είναι ιδανικά κατάλληλο για όλα τα καθήκοντα στον πόλεμο, ιδιαίτερα για την απόκρουση των drones που κατακλύζουν τις ουκρανικές πόλεις, καθώς χρησιμοποιείται καλύτερα εναντίον στόχων μεγαλύτερης ταχύτητας.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, είπε ότι ο Ουστιμένκο πετούσε αποστολές από την εποχή της εκστρατείας που ξεκίνησε το 2014 εναντίον των χρηματοδοτούμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών που είχαν καταλάβει τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας.

«Κατάκτησε (την ικανότητα πτήσης με) τέσσερις τύπους αεροσκαφών και είχε σημαντικά αποτελέσματα στο όνομά του στην υπεράσπιση της Ουκρανίας», είπε. «Είναι οδυνηρό να χάνεις τέτοιους ανθρώπους».

Almost all night long, air raid alerts sounded across Ukraine — 477 drones were in our skies, most of them Russian-Iranian Shaheds, along with 60 missiles of various types. The Russians were targeting everything that sustains life. A residential building in Smila was also hit,… pic.twitter.com/1ExZhYAMBg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2025