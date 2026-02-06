Τα μπράβο και τα χειροκρότημα που αξίζουν εισέπραξαν ο Χάρης Παυλίδης και η Εθνική πόλο Γυναικών κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε ότι μετά από μια εξαιρετική, αήττητη πορεία στη διοργάνωση, η Ελλάδα ηττήθηκε στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, νίκησε όμως άνετα την Ιταλία στον μικρό τελικό με 15-8 κι έτσι ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Τα λαμπερά κορίτσια και τον αξιόλογο προπονητή τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, ζητωκραυγές, συνθήματα και ζεστές αγκαλιές, φίλοι και συγγενείς τους, αλλά και πολλοί πιστοί φίλαθλοι του αθλήματος που είδαν το ελληνικό πόλο να φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις μια μεγάλης διοργάνωσης.

Στην αποστολή μετείχαν οι αθλήτριες, Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία, Γρηγοροπούλου Ελένη, Καραγιάννη Ανδρονίκη, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή, Πλευρίτου Ελευθερία, Καρύτσα Ευαγγελία.

Τις συνόδευαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης, ο συνεργάτης του Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας, ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Τέλος να σημειώσουμε ότι την Εθνική πόλο Γυναικών, τους προπονητές της και το υπόλοιπο σταφ, που συνοδευόταν από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Πρόεδρο της ΚΟΕ και Αντιπρόεδρο της Eueropean Aquatics Κυριάκο Γιαννόπουλο, υποδέχτηκαν ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς και ο Γενικός Γραμματέας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Δημήτρης Κύρκος, που έδωσαν και τις ανθοδέσμες (μαζί με τον Υπουργό).

Εθνική πόλο Γυναικών: Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη της αποστολής στην Ελλάδα