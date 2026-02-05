sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Εθνικές ομάδες πόλο: Τα 85 μετάλλια έφτασε η Ελλάδα σε Άνδρες και Γυναίκες – Αναλυτικά η λίστα
Η λίστα με όλα τα μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι Εθνικές ομάδες πόλο της Ελλάδας. Τα 39 έχουν πανηγυρίσει οι Άνδρες 46 οι Γυναίκες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μετά την επιτυχία της Εθνικής πόλο Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της  Πορτογαλίας με την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλια  η λίστα με μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι Εθνικές ομάδες πόλο της Ελλάδας μεγάλωσε κι άλλο.  Συγκεκριμένα η χώρα μας έφτασε τις 85 κατακτήσεις  στην ελληνική υδατοσφαίριση στις διεθνείς διοργανώσεις ένας αριθμός αν μη τι άλλο εντυπωσιακός!

Κάνοντας μια…βουτιά στο παρελθόν και από το 1951: η χώρα μας έχει πανηγυρίσει 18 χρυσά μετάλλια, 29 ασημένια και 38 χάλκινα. Τα 39 στους άνδρες και τα 46 στις γυναίκες, τα 16 από την εθνική ομάδα των γυναικών.

Αναλυτικά τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική ομάδα πόλο σε όλες της διοργανώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

ΧΡΥΣΑ (18)

1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2001 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

2002 Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2005 World League Γυναικών

2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών

2011 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2012 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων

2013 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2014 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2017 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

2018 Europa Cup Γυναικών

2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων

2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

2019 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

2025 Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών

2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών

ΑΣΗΜΕΝΙΑ (29)

1994 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

1995 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

1996 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

1997 Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών

2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

2001 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

2004 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών

2004 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2009 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών

2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

2012 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών

2017 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2018 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών

2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών

2021 Ολυμπιακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών

2021 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών

2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων

2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων

2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κορασίδων

2023 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών

2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων

2024 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων

2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων

2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2025 World Cup Ανδρών

ΧΑΛΚΙΝΑ (38)

1951 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών

1991 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών

1992 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

1993 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών

1997 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

1997 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

1998 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2000 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2004 World League Ανδρών

2005 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών

2006 World League Ανδρών

2007 World League Γυναικών

2010 World League Γυναικών

2011 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών

2012 World League Γυναικών

2013 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2013 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Ανδρών

2015 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών

2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

2015 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2016 World League Ανδρών

2016 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2018 Μεσογειακοί Αγώνες τουρνουά Γυναικών

2018 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων

2019 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κορασίδων

2021 World League Ανδρών

2021 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων

2022 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών

2022 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων

2023 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων

2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών

2024 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων γυναικών

2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών

2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών

2025 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων

2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών

2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γυναικών

