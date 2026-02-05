Ο Ευάγγελος Δουδέσης διατήρησε την Ολλανδία στην κορυφή της Ευρώπης: Νίκησε με 15-13 στα πέναλτι την Ουγγαρία!

Ο Έλληνας προπονητής Ευάγγελος Δουδέσης οδήγησε την Ολλανδία στην κατάκτηση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο των Γυναικών για δεύτερη συνεχόμενη φορά και έβδομη συνολικά στην ιστορία της! Η Εθνική ομάδα των «οράνιε», επιβλήθηκε της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, στο Φούντσαλ της Μαδέιρα της Πορτογαλίας, μετά την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 15-13 (κανονικός αγώνας 10-10, πέναλτι 5-3) και διατήρησε τα σκήπτρα στης στην κορυφή της Ευρώπης.

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα του σκορ και να προσφέρουν σκληρές μονομαχίες μέχρι το 10-10 (Η Τζούστρα είχε δώσει προβάδισμα 10-9 για την Ολλανδία, στο 4:39 πριν από τη λήξη του κανονικού αγώνα, αλλά η Ουγγαρία ισοφάρισε με την Τίμπα στο 1:26, στο τελικό 10-10).

Η Ολλανδία, που εκτελούσε πρώτη στη διαδικασία των πέναλτι, ευστόχησε σε όλες τις εκτελέσεις της, ενώ η Ολλανδή πορτιέρο έπιασε το δεύτερο στη σειρά πέναλτι της Ουγγαρίας. Έτσι οι Μαγυάρες δεν χρειάστηκε να εκτελέσουν το πέμπτο τους πέναλτι και το σκορ σταμάτησε στο 5-3 υπέρ της Ολλανδίας, που κατέκτησε το τρόπαιο.

Να σημειώσουμε πως ο 41χρονος Έλληνας τεχνικός, είναι πρώτος προπονητής στην Εθνική ομάδα της Ολλανδίας από τον Σεπτέμβριο του 2021 και την έχει οδηγήσει σε τρομερές επιτυχίες. Μετά το Αϊντχόφεν το 2024, κατέκτησε φέτος στην Πορτογαλία κατακτά το 2ο σερί διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που έρχεται να προστεθεί στο χάλκινο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και φυσικά στο χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα το 2023.

Ουγγαρία – Ολλανδία 13-15 (κ.α. 10-10, πέν. 3-5):

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-4, 3-2, 4-3, πέν. 3-5.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι 2, Βάρο 2, Ντομσόντι, Σουμέγκι, Αουμπέλι, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ, Ριμπάνσκα, Φάραγκο, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 2.

Ολλανδία (Ευάγγελος Δουδέσης): Αρτς, Χικς, Φαν ντε Κρατς 3, Σάαπ, Κένινγκ 2, Μπόσφελντ 2, Μπέντε Ρόγκε, Ντε Βρίες, Γιάουστρα 1, Λίεκε Ρόγκε 1, Μουλχάουζεν 1, Τεν Μπρόεκ, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Γκόρτερ.

