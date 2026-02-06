Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Δύο παίκτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών θα επιστρέψουν από το Φουνσάλ της Πορτογαλίας και με μια σπουδαία ατομική διάκριση, πέραν του χάλκινου μεταλλίου που κατέκτησαν με τη νίκη επί της Ιταλίας στο μικρό τελικό.

Συγκεκριμένα, οι Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης, μαζί με τρεις πολίστριες της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ολλανδίας και δύο της φιναλίστ Ουγγαρίας.

Η Ολλανδή Φαν ντε Κράατς MVP της διοργάνωσης

Πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Ολλανδή Σιμόνε Φαν ντε Κράατς και καλύτερη τερματοφύλακας η συμπατριώτισσά της Λάουρα Ααρτς. Στην καλύτερη επτάδα και η φουνταριστή των «Οράνιε» και της Βουλιαγμένης, Κίτι Λιν Γιάουστρα, καθώς και οι Ουγγαρέζες Ρίτα Κέστελι και Κριστίνα Γκάρντα.