Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Τσουκαλάς: Δικαίωση της στάσης του ΠΑΣΟΚ η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τόκο στη βασική οφειλή
Επικαιρότητα 06 Φεβρουαρίου 2026, 13:57

Τσουκαλάς: Δικαίωση της στάσης του ΠΑΣΟΚ η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τόκο στη βασική οφειλή

Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε και για την τραγωδία στη Χίο, το εργασιακό νομοσχέδιο, την υπόθεση Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Για μια σειρά από ζητήματα τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Στον απόηχο της τραγωδίας στη Χίο με τους 15 νεκρούς, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ πως τα σύνορα της χώρας πρέπει να φυλάσσονται και καταλόγισε στην κυβέρνηση απόπειρα εργαλειοποίησης του περιστατικού.

Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίλημμα ότι δήθεν κάποιοι είναι με το λιμενικό και κάποιοι με τους διακινητές. Κανείς δεν είναι με τους διακινητές. Η χώρα είναι με τη νομιμότητα, η ελληνική δημοκρατία πρέπει να είναι με τη νομιμότητα.

Το υπουργείο θα διενεργήσει έρευνα, ο υπουργός θα δώσει τις απαντήσεις που πρέπει και αυτές θα αξιολογηθούν ώστε να αποφασίσουμε τι έχει συμβεί».

Για τις συλλογικές συμβάσεις και το εργασιακό νομοσχέδιο

Για το εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή πως «το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων είναι ένα αυτόνομο ζήτημα. Η κριτική που ασκείται από το ΠΑΣΟΚ, αφορά στο ότι πρόκειται για μία ημιτελή ρύθμιση και δεν έχουν οι εργαζόμενοι το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Για να μετενεργήσουν οι συμβάσεις και να επεκταθούν θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν συμβάσεις. Εδώ δεν υπάρχουν συμβάσεις. Τα εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν στο να έχουμε πιο πολλές συμβάσεις – αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης σε περίπτωση συρροής συμβάσεων και το δικαίωμα στην μονομερή προσφυγή της διαιτησίας – αυτά δεν επαναφέρονται.

Για να το εξηγήσω, τι σημαίνει μετενέργεια; Μία συλλογική σύμβαση, που υφίσταται, να διαρκέσει τρεις μετά τη λήξη της. Τι σημαίνει επέκταση; Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση, να επεκταθεί στο σύνολο του κλάδου.

Για να γίνουν αυτά, πρέπει να υπογραφεί πρώτα η συλλογική. Για να υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει η συνδικαλιστική οργάνωση να έχει τα εργαλεία ώστε να διεκδικήσει την ουσιαστική διαπραγμάτευση για να καταρτίσει σύμβαση. Εκεί το εμπόδιο είναι ότι δεν μπορεί να πάει μονομερώς κάποιος στην διαιτησία. Άρα, τι κάνουν οι επιχειρήσεις; Δεν πηγαίνουν στη διαπραγμάτευση και άρα δεν γίνονται συμβάσεις».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας μέχρι την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης επισημαίνοντας ότι η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν το καθήκον τους και θα ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημοσίου και κοινοτικού χρήματος για την οποία σύμφωνα με όσα εχουν δει το φως της δημοσιότητας φέρεται να ελέγχονται στελέχη της διοικητικής πολιτικής πυραμίδας του Υπουργείου Εργασίας και εταιρείες.

Για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Τσουκαλάς επέλεξε να σταθεί στη χθεσινή κορυφαία απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά τον υπολογισμό των τόκων για δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με το νόμο Κατσέλη.

«Η μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν ότι ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι παρανόμως έως τώρα οι τράπεζες έβαζαν τόκο στη βασική οφειλή και όχι στη δόση. Αυτό αποτελεί και μία απάντηση στην έως τώρα στάση της κυβέρνησης» σημείωσε και κατέληξε:

«Τα πρώτα χρόνια ο νόμος εφαρμοζόταν όπως αποφάσισε τώρα ο Άρειος Πάγος. Απ’ όταν τα δάνεια πήγαν στα funds, το 2018-2019, άρχισε αυτή η καταχρηστική πρακτική του να υπολογίζουν τον τόκο στη συνολική οφειλή. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή σε μία δόση των 100 ευρώ το ένα είναι 10 ευρώ και το άλλο 50 ευρώ.

Εμείς είχαμε φέρει σειρά τροπολογιών για να διευκρινισθεί νομοθετικά το ζήτημα και η κυβέρνηση τις αρνιόταν. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, είναι και μία υπόμνηση ότι το ΠΑΣΟΚ το 2010, μέσα στην κρίση, έκανε ένα νόμο και σώθηκαν 300.000 νοικοκυριά. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ως ορθή η θέση μας που είναι η επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας και να μην έχουμε τη σημερινή εικόνα των μαζικών πλειστηριασμών. Μόνη υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η κυβέρνηση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Πολιτική 05.02.26

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Πολιτική 04.02.26

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Σύνταξη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων
Σημαντική εξέλιξη 06.02.26

Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου στη δίκη για τις υποκλοπές 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Aνεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Aνεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Aνεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Πολιτική 06.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
