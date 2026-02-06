magazin
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ήταν περίπου 20 ετών όταν άρχισε να δημιουργείται στο κεφάλι του η ιδέα μας ορχήστρας που να συνδυάζει παλιά και νέα μουσικά στοιχεία. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο συνθέτης και μουσικός Ανδρέας Κατσιγιάννης μπορεί να πει με περηφάνια ότι το… πείραμα πέτυχε.

Η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια έχει κυκλοφορήσει δεκάδες άλμπουμ, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχει δώσει χιλιάδες συναυλίες. Φέτος, ο δρόμος τους έβγαλε στη σκηνή του Vox, δίπλα στη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Με αφορμή αυτές τις εμφανίσεις είχαμε μια μικρή κουβέντα με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη για τη μουσική, τις συνεργασίες, την έμπνευση και τη συνέχεια του ταξιδιού.

Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Μιλάμε για δύο πρόσωπα του τραγουδιού με πολύ ιδιαίτερο ηχόχρωμα και με ένα ρεπερτόριο που καλύπτει όλο το φάσμα του τραγουδιού.

Τι θα δούμε στη μουσική παράσταση στο Vox;

Από την παράδοση στην σύγχρονη δημιουργία, πάντα με μια ματιά στο μέλλον.

Αυτά έχει η συνεργασία μας, αυτά τα στοιχεία μας δένουν, αυτό θα δει κάποιος στην παράσταση μας, που έχει στηθεί με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και με πολύ σεβασμό στους αποδέκτες, τους ακροατές.

Η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια. Ποιο είναι το καλλιτεχνικό της έργο;

Η ιδέα μου για την δημιουργία της ορχήστρας είχε απ’ την αρχή ένα στόχο, να ενωθούμε πρόσωπα που έχουμε ένα κοινό όραμα και κοινή αγάπη γι’ αυτό που λέμε μουσική. Άνθρωποι με διαφορετικά ακούσματα και ερεθίσματα φτιάξαμε αυτό το σύνολο, με σκοπό το μοίρασμα και την δημιουργία. Αυτός τελικά ο σκοπός «έπιασε τόπο» που λέμε και άφησε ισχυρό αποτύπωμα, αγκαλιάστηκε από την οικογένεια της μουσικής και ταυτόχρονα δημιούργησε  ένα κοινό, που αυτό μας έδωσε ώθηση για δημιουργία, όλα αυτά τα χρόνια.

Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο έργο στην δισκογραφία, με πάνω από 30 άλμπουμ, με ταξίδια σε κάθε γωνιά της γης, με χιλιάδες συναυλίες.

Πολλές και ιδιαίτερες συνεργασίες, συμπράξαμε με μουσικούς, τραγουδιστές και ανθρώπους των τεχνών με ιδιαίτερες δημιουργίες με αφορμή τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έχετε συνεργαστεί με την πλειονότητα των τραγουδιστών από το χώρο του λαϊκού, του έντεχνου τραγουδιού και της παράδοσης. Ξεχωρίζετε κάποια συνεργασία;

Έχουμε συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους δημιουργούς και τραγουδιστές, όλες οι συνεργασίες κάθε γενιάς είχαν κάτι ξεχωριστό. Θα σας πω ότι, στο χώρο της δισκογραφίας, την πόρτα μας την άνοιξε ο Γιώργος Νταλάρας.

Οι πιο εμπορικοί μας δίσκοι έχουν την υπογραφή του ως παραγωγού και αυτή η σχέση δημιούργησε τις καλύτερες προδιαγραφές, για αυτό το υπέροχο ταξίδι που θα επακολουθούσε.

Θέλω όμως να αναφέρω δύο περιπτώσεις πολύ ξεχωριστών προσώπων: Του δικού μας, αείμνηστου μεγάλου δασκάλου μας, Χρόνη Αηδονίδη και η σύμπραξη επί σκηνής με τον «πατριάρχη» της έθνικ μουσικής, τον Peter Gabriel.

Τι σας εμπνέει στη μουσική σας;

Εμένα μου αρέσει να κάνω μουσική ντύνοντας εικόνες, είναι κάτι που ο ακροατής το αντιλαμβάνεται άμεσα ακούγοντας τις μουσικές μου και κυρίως τα ορχηστρικά μου θέματα.

Η έμπνευση δεν είναι ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Είναι μία τυχαία συνάντηση, μια σχεδόν καθημερινή συνάντηση, με όλα αυτά που μας τριγυρίζουν. Τα πάντα μπορεί να αποτελέσουν έμπνευση και να δημιουργήσουν εικόνες, το θέμα είναι πόσο διαθέσιμη είναι η ψυχή σου να τα αποτύπωση στις νότες. Αυτό που απολαμβάνω πολλές φορές ακούγοντας μια δική μου δημιουργία, είναι το πως μετέφερα το συναίσθημα που εισέπραξα από ένα ερέθισμα, με τόσο διαφορετικό τρόπο από αυτό που ίσως θα έπρεπε…

Αυτή η αντίθεση πολλές φορές, δίνει και την μοναδική υπογραφή στο δημιούργημα.

Με ποιους θα θέλατε να συνεργαστείτε στο μέλλον;

Θα συνεργαστούμε με όσους θέλουν να ανταλλάξουμε ιδέες με σκοπό να δώσουμε στους ακροατές κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν, την ίδια σκέψη και την ίδια ανάγκη. Έτσι δεν θα μας βαρεθείτε ποτέ πιστεύω!

Πληροφορίες για τις εμφανίσεις στο Vox

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου
Μαζί τους στη φωνή και την κιθάρα: Βασίλης Προδρόμου

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

Φίλιππος Ρέτσιος, πιάνο
Γιώργος Μάτσικας, μπουζούκι
Κώστας Γεδίκης, μπουζούκι
Κώστας Κωνσταντίνου, μπάσο
Κυριάκος Γκουβέντας, βιολί
Δήμος Βουγιούκας, ακορντεόν
Αντώνης Καλιούρης, πνευστά
Ανδρέας Κατσιγιάννης, σαντούρι
Κώστας Μερετάκης, κρουστά

Παίζουν επίσης οι μουσικοί:
Σεραφείμ Γιαννακόπουλος: drums
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου: κιθάρα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
