Φοίβος Δεληβοριάς: «Threesome» στο Κύτταρο για λίγες παραστάσεις
Ο Φοίβος Δεληβοριάς τα Σάββατα: 24 και 31 Ιανουαρίου και στις 7, 14, 21 Φεβρουαρίου 2026.
Μετά από μίαν εύφορη περιήγηση στον ελληνικό χάρτη, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του επιστρέφουν, μετά από ενάμιση χρόνο συναυλιακής απουσίας από την Αθήνα – στη μουσική τους εστία, το ζωντανό «Κύτταρο» της οδού Ηπείρου.
Φοίβος Δεληβοριάς: Τι θα μας παρουσιάσει στο «Κύτταρο»
Στον πιο ανθεκτικό και αναγεννητικό χώρο της πόλης, ο τραγουδοποιός και οι δύο εγγύτεροι συνεργάτες του, ο Κωστής Χριστοδούλου ή «Το Πράγμα» στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας ή «Ο Σωτήρης Ντούβας» στα τύμπανα, θα παρουσιάσουν ό,τι κορφολόγησαν ως τρίο ταξιδεύοντας, αλλά και ό,τι προβάρουν αχόρταγα στο στούντιο τον τελευταίο καιρό: νέες ματιές στο υλικό του Φοίβου από τα 16 του ως εδώ, νέα κομμάτια, επισκέψεις σε κόσμους άλλων και στιγμές καθαρής μουσικής, που κανείς τους δεν ξέρει πού θα βγάλει.
Μια μικρή γέφυρα προς τον καινούργιο δίσκο, ιστορίες που δεν υπάρχουν αν δεν ειπωθούν, γέλια που ακολουθούν αναστεναγμούς ή το αντίστροφο, κύματα που πνίγουν και τους δύο πόλους του αλγόριθμου, προειδοποιητικές βολές σε κάθε «Καλή Ερώτηση! Ας δούμε πώς μπορώ να βοηθήσω» του ΑΙ.
Ένα μουσικό threesome που ανυπομονεί να γίνει κοινότητα, κάθε Σάββατο από τις 24 Ιανουαρίου 2026, για λίγες παραστάσεις.
Συντελεστές
Κωστής Χριστοδούλου – Πλήκτρα
Σωτήρης Ντούβας – Τύμπανα
Ηχοληψία: Γιάννης Πετρόλιας
Σχεδιασμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης
Video Art: Μαύρα Γίδια – Μάριος Γαμπιεράκης
Artwork αφίσας – φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής
Link: foidel.gr
FB: Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias
Management / Παραγωγή:
PROSPERO
www.prospero.com.gr
Πληροφορίες
Σάββατα: 24 & 31 Ιανουαρίου
και 7, 14, 21 Φεβρουαρίου 2026
ΚΥΤΤΑΡΟ
Ηπείρου 48 & Αχαρνών
www.kyttarolive.gr
Τηλ: 210 8224134
Ώρα προσέλευσης: 21.30
Ώρα έναρξης: 22.30
Τιμή εισιτηρίου: 15€ (Ορθίων)
Τιμές:
Καθήμενοι
80 € φιάλη ποτού ανά 4 άτομα,
40€ φιάλη κρασί ανά 2 άτομα
15€ ποτό ανά άτομο
Στις τιμές -δεν- συμπεριλαμβάνεται η τιμή του εισιτηρίου (15€)
Μπαρ:
Μπύρα/Κρασί: 5€ – Ποτό: 9€
Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.
Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.
Κρατήσεις:
210 8224134 / 6977 641373
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
