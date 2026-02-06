Βιολάντα: Εξετάζονται δείγματα από το έδαφος – Κατασχέθηκαν έγγραφα από το σπίτι του ιδιοκτήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα. Δείγματα από το χώμα και το προπάνιο συλλέγονται προκειμένου να αναλυθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά τους στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Με φορητά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων και διανοίγοντας μικρές οπές στο έδαφος θα χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η παρουσία προπανίου που θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει νέα έκρηξη.

Έφοδος στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησε έφοδο τόσο στο σπίτι όσο και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, αλλά και στο εργοστάσιο, καθώς και στην οικία του τεχνικού συμβούλου.

Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν έγγραφα, τεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά που θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση των αιτιών της έκρηξης, αλλά και για τη συνολική λειτουργία του εργοστασίου τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το δυστύχημα, τι είχε συμβεί στο παρελθόν, αλλά και αν υπήρξαν παραλείψεις ή αστοχίες που συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση, ώστε να σχηματιστεί το τελικό πόρισμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων μετά από αυτοψία στο χώρο καταγγέλλει σειρά αστοχιών εκ μέρους της επιχείρησης όπως πλημμελή κατασκευή δικτύου σωληνώσεων, μη συνδεδεμένο σύστημα ανίχνευσης και αποκοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής, ανυπαρξία αισθητήρων διαρροής αερίου.