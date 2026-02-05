Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έκανε αιφνιδιαστική έρευνα στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα και του τεχνικού ασφαλείας.

Ειδικότερα, η Εισαγγελέας Τρικάλων μετά την αυτοψία και τον εντοπισμό του σημείου διαρροής στη σύνδεση των σωληνώσεων παροχής αερίου, μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έκαναν αιφνιδιαστική έρευνα στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα και του τεχνικού ασφαλείας.

Κατάσχεσαν υπολογιστές, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και λογιστικά έγγραφα.

Η έφοδος έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη και τη φωτιά που εκδηλώθηκαν στην επιχείρηση και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αναλυθεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με σκοπό να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.