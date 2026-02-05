Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Νέα ντοκουμέντα από το σημείο της διαρροής που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Εικόνες της ΕΡΤ αποτυπώνουν οπές πάνω στις διαβρωμένες σωληνώσεις προπανίου, το «σημείο μηδέν» της έκρηξης. Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.

Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται έρχεται στο φως το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου που εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης. Ακολουθούν βίντεο-ντοκουμέντα από το σημείο της διαρροής που προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη.