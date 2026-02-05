Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»
Νέα ντοκουμέντα από το σημείο της διαρροής που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Εικόνες της ΕΡΤ αποτυπώνουν οπές πάνω στις διαβρωμένες σωληνώσεις προπανίου, το «σημείο μηδέν» της έκρηξης. Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.
Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου. Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.
Καθώς η έρευνα συνεχίζεται έρχεται στο φως το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου που εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης. Ακολουθούν βίντεο-ντοκουμέντα από το σημείο της διαρροής που προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη.
Έφοδος στο σπίτι του ιδιοκτήτη
Εν τω μεταξύ, στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν έφοδο σε τέσσερα σπίτια και γραφεία, στο πλαίσιο της έρευνας για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα, η οποία ξεκίνησε εκ νέου.
Στόχος της είναι να πέσει φως στις αιτίες, παραλήψεις και τυχόν παρανομίες που οδήγησαν στην έκρηξη και πυρκαγιά τα ξημερώματα της 26 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», στο γραφείο του στην επιχείρηση, καθώς και στο λογιστήριο, αλλά και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας της εταιρείας, από όπου κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ) και άλλον εξοπλισμό, αλλά και έγγραφα, που ενδεχομένως περιέχουν υλικό που σχετίζεται με την τραγική υπόθεση.
Όλο το υλικό θα μελετηθεί σχολαστικά, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων, τα οποία θα σταλούν στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και έχει δώσει την σχετική διευρυμένη εντολή για την έρευνα και η οποία θα αποφανθεί για την απόδοση ευθυνών, προς όλες τις κατευθύνσεις.
