Λάκης Ραπτάκης: Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα για την κηδεία του θρυλικού «μαγαζοπαίκτη»

Ο Λάκης Ραπτάκης, ο επιδραστικός επιχειρηματίας του ελληνικού nightlife τη δεκαετία του 1980 και του 1990 έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στο σπίτι του στη Γλυφάδα, προδομένος από την καρδιά του.

Ο θάνατος του την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 79 ετών, είναι και το κλείσιμο ενός κεφαλαίου στη νυχτερινή διασκέδαση.

Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, το όνομά του ήταν συνώνυμο της εξόδου, της λάμψης και της ασταμάτητης διασκέδασης καθώς ο Λάκης Ραπτάκης δεν ήταν ένας τυπικός επιχειρηματίας που κοιτούσε απλώς τους αριθμούς.

Ήταν, όπως ο ίδιος λάτρευε να λέει, ένας «μαγαζοπαίκτης», ένας άνθρωπος που ένιωθε τον παλμό του κόσμου και ήξερε πώς να μετατρέπει μια απλή έξοδο σε κοινωνικό γεγονός.

Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, η σφραγίδα του υπήρχε παντού, σε κάθε κλαμπ και νυχτερινό κέντρο που άφησε εποχή.

Την είδηση για την κηδεία του ανέλαβε να μοιραστεί με το κοινό η Βάνα Μπάρμπα, η ηθοποιός που συνδέθηκε στενά μαζί του -στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ο θυελλώδης έρωτάς τους βρέθηκε συχνά στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

Μέσα από μια λιτή αλλά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Βάνα Μπάρμπα καλεί τους φίλους και τους παλιούς συνεργάτες του Λάκη Ραπτάκη να τον αποχαιρετήσουν τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ταξιάρχη στη Γλυφάδα.

«Αγαπητοί φίλοι, όσοι θέλετε να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στη Γλυφάδα, στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στις 11:00. Θα σας περιμένουμε», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Θυελλώδης έρωτας, αιώνια φιλία

Ο θυελλώδης έρωτάς τους την περίοδο 1998–2000 μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ταμπλόιντ και έληξε με έντονη δημόσια αντιπαράθεση.

Η ηθοποιός κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, καταγγέλλοντας ότι της επιτέθηκε έξω το σπίτι της, κάνοντας λόγο για κίνηση ζηλοτυπίας, καθώς εκείνη είχε τότε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή – μετέπειτα πατέρα της κόρης της.

Από τη μεριά του, ο Λάκης Ραπτάκης της έκανε αγωγή, υποστηρίζοντας πως της είχε δανείσει, χωρίς να του τα επιστρέψει, 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη διέψευδε.

Μετά από χρόνια Ραπτάκης και Μπάρμπα αποκατέστησαν τις σχέσεις τους και έμειναν για πάντα φίλοι.