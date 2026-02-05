newspaper
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 05:15

Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο άτομα και το μωρό τους πυροβολήθηκαν στο όχημά τους στην γειτονιά South Side του Σικάγου το απόγευμα της Τετάρτης πριν συγκρουστούν με άλλο όχημα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και τα βίντεο που υπάρχουν στην διάθεσή της. Από απίστευτο παιχνίδι της τύχης καμία σφαίρα δεν χτύπησε το μωρό.


Μια 26χρονη γυναίκα και ένας 27χρονος άνδρας βρισκόταν στο όχημα τους στο Σικάγο περίπου στις 1:25 μ.μ. τοπική ώρα, όταν και πυροβολήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Το αυτοκίνητό τους στη συνέχεια συγκρούστηκε με το φορτηγάκι, όπως φαίνεται στα βίντεο. Η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα πυροβολήθηκε πολλές φορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Little Company of Mary σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγο αργότερα εξέπνευσε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας πυροβολήθηκε δύο φορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Christ σε καλή κατάσταση. Ο πάτερ Μάικλ Πφλέτζερ της εκκλησίας της Αγίας Σαβίνας είπε ότι υπήρχε ένα μωρό στο πίσω κάθισμα του οχήματος των θυμάτων, αλλά το παιδί δεν τραυματίστηκε.

Τα μέλη της συμμορίας διέφυγαν με μια κόκκινη Alfa Romeo, ένα σχετικά σπάνιο όχημα για τις ΗΠΑ.

Υπήρχε μωρό στο πίσω κάθισμα λέει ο νονός του θύματος

Ο νονός της γυναίκας που πυροβολήθηκε, επιβεβαίωσε στο ABC7 Chicago ότι η μικρή κόρη της βαφτιστήρας του, η οποία είναι κάτω του ενός έτους, βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

«Ξέρετε, υπάρχει ένα μωρό στο αυτοκίνητο. Αυτά τα κτήνη δεν έχουν καμία αξία για τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Πρέπει να καθαρίσουν αυτή την πόλη. Πρέπει να το κάνουν. Υπάρχουν συμμορίες, πυροβολισμοί και δολοφονίες. Είναι απίστευτο», δήλωσε ο νονός, πάστορας Κερκ Μπελ.

Ο οδηγός του βαν αρνήθηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο. Τα θύματα επέβαιναν στο λευκό Chevrolet το οποίο είχε συγκρουστεί το καφέ βαν και τα παράθυρα του σεντάν είχαν σπάσει από τις σφαίρες. Ολόκληρο το όχημα έχει εμφανή σημάδια από τις σφαίρες οι οποίες υπολογίζονται σε περισσότερες από 50.

