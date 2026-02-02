newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 08:36
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου
02 Φεβρουαρίου 2026, 09:48

«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου

Γνωστός ο δράστης στις αρχές – Μόλις 19 χρονών

Σύνταξη
A
A
Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το patris.gr oύτε οι ποινές, αλλά ούτε και οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι φαίνεται να φοβίζουν όσους έχουν όπλα στα σπίτια τους και αρνούνται να τα παραδώσουν, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

Όπως έγινε γνωστό, χθες τα ξημερώματα κάτοικοι του χωριού Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας πυροβολισμούς έξω από τις πόρτες τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το σπίτι αλλά και το αυτοκίνητο ενός κατοίκου του χωριού, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σπίτι του 35χρονου πυροβολήθηκε δύο φορές με πιστόλι, ενώ ο δράστης έστρεψε μία φορά το όπλο του και προς το σταθμευμένο αγροτικό όχημα του 35χρονου.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κατάσχεσαν πειστήρια από τον χώρο της επίθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη του Α.Τ. Αρχανών Αστερουσίων εντόπισαν το άτομο που κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Πρόκειται για έναν άνδρα μόλις 19 ετών, από μεγάλο χωριό της περιοχής. Ωστόσο, αν και η ταυτότητά του είναι γνωστή, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Νέο έκτακτο από ΕΜΥ 01.02.26 Upd: 23:24

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Αντίδραση 01.02.26 Upd: 21:30

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
