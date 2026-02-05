Νέα πλατεία στο Χαλάνδρι

Στη διάθεση των κατοίκων του Πατήματος βρίσκεται πλέον η νέα πλατεία που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Χαλανδρίου στην περιοχή, ενισχύοντας στο δημόσιο χώρο, το πράσινο και τις υποδομές αναψυχής.

«Εντός της πλατείας λειτουργεί μια ολοκαίνουρια, σύγχρονη και πιστοποιημένη παιδική χαρά, σχεδιασμένη με έμφαση στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών» επισημαίνει στην σχετική ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή.

Η νέα πλατεία έχει έκταση 1.733 τ.μ. και περικλείεται από τις οδούς Δρυοπίδος, Αχαιών, Ανατολής και Αντώνη Τρίτση. Περιλαμβάνει όργανα ήπιας άθλησης για όλες τις ηλικίες, χώρους συνάθροισης και αναψυχής, πέργκολα με αναρριχώμενα φυτά, ενώ περιμετρικά έχει φυτευτεί με ψηλά δέντρα και θάμνους.

«Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελεί η νέα, πιστοποιημένη παιδική χαρά, η οποία περιλαμβάνει πύργο παιχνιδιού, ειδικές κούνιες για παιδιά ΑμεΑ και μουσική τραμπάλα που προσφέρει διαδραστική εμπειρία παιχνιδιού. Το δάπεδο ασφαλείας διαθέτει τρισδιάστατα γραφικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών» προσθέτει η ανακοίνωση.

Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Δήμος Χαλανδρίου έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και έχει υποβάλλει αίτημα για ένταξη του έργου κατασκευής αγωγού ομβρίων στο Πάτημα που θα συμβάλλει στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Χαλανδρίου