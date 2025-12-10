Εγκαινιάστηκε η νέα πλατεία Αγίων Αναργύρων

Σε μία κατάμεστη την κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων, τελέστηκε ο αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα και τον Πανωσολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστομο Χρυσόπουλο και στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας έκοψε την κόκκινη κορδέλα.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο κ. Τσίρμπας μίλησε για μία ιστορική ημέρα και είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, εδώ, στην καρδιά της πόλης μας, ζούμε μια στιγμή, βαθιά συγκινητική, καθώς δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια πλατεία. Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή.

Μια εποχή που χτίζεται με πίστη, τόλμη και αφοσίωση αυτά τα 6 χρόνια που είμαστε μαζί μέσα από δεκάδες έργα και παρεμβάσεις σε όλο τον Δήμο.

Μια εποχή που αντικατοπτρίζει τη δύναμη αυτής της πόλης και των ανθρώπων της.

Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όταν υπάρχει όραμα, αποφασιστικότητα και πίστη στις δυνατότητές μας, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η νέα Πλατεία Αγίων Αναργύρων είναι μόνο μέρος ενός τεράστιου έργου – του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του Δήμου μας: της ανάπλασης του παλαιού αμαξοστασίου του ΟΣΕ και του εμπορικού κέντρου των Αγίων Αναργύρων.

Ένα έργο που οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και εργαζόμαστε για αυτό από τις πρώτες ημέρες της θητείας μας.

Η πλατεία των Αγίων Αναργύρων μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό, ασφαλή, και πανέμορφο δημόσιο χώρο που δίνει νέα πνοή στην καθημερινότητα, στη ζωή, στην εικόνα της πόλης μας. Ένας χώρος που γίνεται πλέον σύμβολο προόδου και δύναμης. Σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, που εξελίσσεται, που κοιτάζει το μέλλον περήφανα με το κεφάλι ψηλά. Η συγκλονιστική παρουσία σας απόψε, αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας».

πηγή φωτογραφίας, δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού