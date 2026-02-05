Εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Ακτή Μιαούλη από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Ακτή Μιαούλη, έναν από τους πλέον κεντρικούς και επιβαρυμένους οδικούς άξονες της πόλης.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο τη λιγότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και της καθημερινότητας των πολιτών, δεδομένου ότι πρόκειται για δρόμο αυξημένης κυκλοφορίας και στρατηγικής σημασίας για το λιμάνι και το εμπορικό κέντρο του Πειραιά.

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Επισκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Πειραιά και περιελάμβαναν πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φθορές που είχαν προκληθεί από τη συνεχή και βαριά χρήση του δρόμου.

Στις εργασίες ασφαλτόστρωσης παρευρέθηκαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας Χαράλαμπος Λιακόσταυρος και ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης.

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια το πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου στο κέντρο και στις γειτονιές, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

«Σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η Ακτή Μιαούλη αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς και επιβαρυμένους οδικούς άξονες του Πειραιά, με αυξημένη κυκλοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε σε ασφαλτοστρώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση για τους πολίτες και τους οδηγούς.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και συνεχιζόμενο πρόγραμμα έργων βελτίωσης και συντήρησης των υποδομών της πόλης, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια και σχεδιασμό.

Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες, αντάξιο των αναγκών μιας πόλης με τον δυναμισμό και τη σημασία του Πειραιά.

Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις σε όλη την πόλη, επενδύοντας στην αναβάθμιση των υποδομών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, δήλωσε:

«Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Ακτή Μιαούλη πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα και με σωστό προγραμματισμό, καθώς πρόκειται για έναν δρόμο με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σημαντικές καταπονήσεις. Η παρέμβαση περιελάμβανε αποκατάσταση του οδοστρώματος με νέα ασφαλτική στρώση, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και την ποιότητα κύλισης. Συνεχίζουμε με στόχο έναν Πειραιά πιο λειτουργικό, πιο ασφαλή και πιο σύγχρονο για όλους».