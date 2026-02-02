Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συμμετείχε σε ετήσιες εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων του Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης έδωσε το «παρών», τις τελευταίες ημέρες, σε ετήσιες εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων της πόλης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή στήριξη της Δημοτικής Αρχής στο σημαντικό έργο και τη διαχρονική προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κατά την οποία τιμήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, σε αναγνώριση της κοινωνικής, πνευματικής και φιλανθρωπικής του προσφοράς.

Παράλληλα, ο κ. Μώραλης τίμησε με την παρουσία του την ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Νέου Φαλήρου, όπου και βραβεύθηκε για τη διαχρονική του προσφορά και τη στήριξή του στο προσκοπικό κίνημα. Επιπλέον, παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Συνδέσμου Νέου Φαλήρου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Πρόεδρο και τα μέλη του.

Ο συλλογικός χαρακτήρας του Πειραιά

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τους διοργανωτές για τη συνεχή και ουσιαστική τους δράση, υπογραμμίζοντας:

«Οι σύλλογοι και οι φορείς του Πειραιά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημόσια ζωή της πόλης, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παράδοσης, στην ανάδειξη του πολιτισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με τη συνεχή παρουσία και τη δράση τους, κρατούν ζωντανό τον συλλογικό χαρακτήρα του Πειραιά και ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της προσφοράς και στηρίζει τη συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης, με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών της τοπικής κοινωνίας και τη διαμόρφωση ενός Πειραιά ενεργού, εξωστρεφούς και με ισχυρή ταυτότητα».

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.