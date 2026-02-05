Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής και εμπειρογνώμονες επέστρεψαν στα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα
Νέες έρευνες ξεκινούν σήμερα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η μοιραία έκρηξη από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες. Μετά την προσωρινή διακοπή λόγω υψηλών συγκεντρώσεων προπανίου στο χώμα και φόβου για νέα έκρηξη, το κατεστραμμένο εργοστάσιο κρίνεται ασφαλές για τη συνέχιση των εργασιών.
Στο επίκεντρο των ερευνών το αδήλωτο υπόγειο όσο και τα ελλιπή έως και ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας
Να σημειωθεί ότι αυτές τις ημέρες οι Αρχές εξακολουθούσαν να «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις του εργοστασίου των Τρικάλων ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας. Επίσης, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων.
Από σήμερα οι εμπειρογνώμονες – η μπισκοτοβιομηχανία έχει ορίσει δικό της – και οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επέστρεψαν στα συντρίμμια της «Βιολάντα», όπου επιχειρούν ξανά προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα που πάγωσε το πανελλήνιο.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται τόσο το αδήλωτο υπόγειο όσο και τα ελλιπή έως και ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας που οδήγησαν σε πολύμηνη διαρροή προπανίου χωρίς να το έχει καταλάβει κανείς.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το υπέδαφος όπου διέρχονταν αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο. Το υγρό αέριο, όταν βρίσκεται στο υπέδαφος είναι σε υγρή μορφή, όμως σε επαφή με την ατμόσφαιρα στερεοποιείται, γεγονός που επιβάλλει σταδιακή διαβροχή και συνεχή επιτήρηση του χώρου.
Το προειδοποιητικό καμπανάκι του 2020
Η τραγωδία φαίνεται ότι είχε προαναγγελθεί χρόνια νωρίτερα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μπει φάκελοι που αποδεικνύουν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είχαν εντοπίσει προβλήματα ήδη από το 2020.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε καταγράψει παραβάσεις που αφορούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας των δεξαμενών προπανίου και ελλιπή μέτρα προστασίας. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει τώρα η έρευνα είναι αν αυτές οι συστάσεις συμμόρφωσης αγνοήθηκαν ή αν έγιναν μόνο επιφανειακές διορθώσεις.
Οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι πραγματογνώμονες εστιάζουν στο δίκτυο των σωληνώσεων. Φαίνεται ότι οι αγωγοί που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές στο εσωτερικό του εργοστασίου διέρχονταν υπογείως.
Η πολύμηνη διαρροή εμπότισε το χώμα με υγροποιημένο αέριο, το οποίο τελικά εισχώρησε στο αδήλωτο υπόγειο, μετατρέποντάς το σε βραδυφλεγή βόμβα που περίμενε τον μοιραίο σπινθήρα. Οι Αρχές ερευνούν πλέον όχι μόνο τα αίτια της έκρηξης, αλλά και τις διοικητικές ευθύνες για μια βιομηχανία που λειτουργούσε με «τυφλά» σημεία στα σχέδια και στην ασφάλειά της.
