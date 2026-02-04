sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
Συγκλόνισε ο Γκουαρδιόλα για ICE, Γάζα και Ουκρανία: «Αν πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες για μια ιδέα, θα αντισταθώ» (vids)
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:50

Συγκλόνισε ο Γκουαρδιόλα για ICE, Γάζα και Ουκρανία: «Αν πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες για μια ιδέα, θα αντισταθώ» (vids)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα άφησε και πάλι στην άκρη το ποδόσφαιρο και συγκλόνισε μιλώντας για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη αυτή την εποχή...

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει αποδείξει ανά τα χρόνια ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος τον σπορ. Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας την αναγνωρισιμότητα και την δυνατότητά του να απευθύνεται δημόσια σε εκατομμύρια κόσμου μέσω του ποδοσφαίρου, έχει αποδείξει ότι διαθέτει πολιτικό λόγο και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστεί το δίκαιο και τους αδύναμους, παρεμβαίνοντας όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούκαστλ για το αγγλικό Λιγκ Καπ το βράδυ της Τετάρτης (4/2 – 22:00), ο Καταλανός προπονητής άφησε και πάλι στην άκρη το ποδόσφαιρο και κατήγγειλε όσα θλιβερά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με έναν μονόλογο που κάνει ήδη τον γύρω του κόσμου μέσω των social media.

Αφού πρώτα μίλησε για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στις ΗΠΑ από τους πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, έπειτα αναφέρθηκε και στους πολέμους σε Ουκρανία, Γάζα και Σουδάν.

«Δείτε τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η Ρενέ Γκουντ και ο νοσοκόμος Άλεξ Πρέτι δολοφονήθηκαν… Φανταστείτε κάποιον από το NHS (σ.σ. το δημόσιο σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), με πέντε ή έξι άτομα γύρω του, στο χορτάρι και να δέχεται πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε να το υπερασπιστείτε αυτό;» είπε ο 55χρονος προπονητής όταν ρωτήθηκε για το τι τον ώθησε να μιλήσει για πολιτικά ζητήματα.

Γκουαρδιόλα: «Υπάρχει κάποιος που δεν επηρεάζεται;»

Συνεχίζοντας, ο Γκουαρδιόλα ανέφερε: «Ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε αυτές τις πληροφορίες μπροστά στα μάτια μας, βλέποντάς τες πιο καθαρά από ποτέ τώρα. Στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι συνέβη στην Ουκρανία, σε ό,τι συνέβη στη Ρωσία, σε ό,τι συνέβη σε όλο τον κόσμο, στο Σουδάν, παντού.

Υπάρχει κάποιος που βλέπει τις εικόνες από αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, και δεν επηρεάζεται; Δεν πρόκειται για το αν έχει δίκιο ή άδικο -ένας πολιτικός μπορεί να είναι αριστερός, δεξιός, φυσικά- αλλά υπάρχει κάποιος εδώ που δεν επηρεάζεται από αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα; Σήμερα μπορούμε να το δούμε. Παλιότερα, δεν μπορούσαμε να το δούμε. Σήμερα το βλέπουμε. Πονάει…

«Θα αντισταθώ, θα είμαι πάντα εκεί»

Αν ήμουν στην άλλη πλευρά, θα με πλήγωνε. Το να εύχομαι κακό σε μια άλλη χώρα; Θα με πλήγωνε… Το να σκοτώνω χιλιάδες αθώους ανθρώπους, θα με πλήγωνε. Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Τίποτα περισσότερο. Έχω πολλούς φίλους σε πολλές, πολλές χώρες. Πολλούς φίλους. Όταν έχεις μια ιδέα και πρέπει να την υπερασπιστείς και πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες, χιλιάδες ανθρώπους, λυπάμαι, αλλά θα αντισταθώ. Θα είμαι πάντα εκεί, πάντα.

«Μην ρωτάτε αν έχουν δίκιο, απλά σώστε τους»

H απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής είναι το μόνο πράγμα που έχουμε. Οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν αυτό εγκαταλείπουν τις χώρες τους, βγαίνουν στη θάλασσα και μετά επιβιβάζονται σε μια βάρκα για να διασωθούν. Μην ρωτάτε αν έχουν δίκιο ή άδικο, απλώς σώστε τους. Είναι άνθρωποι», κατέληξε ο σπουδαίος προπονητής.

Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή

Σύνταξη
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός

Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
