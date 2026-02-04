Συγκλόνισε ο Γκουαρδιόλα για ICE, Γάζα και Ουκρανία: «Αν πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες για μια ιδέα, θα αντισταθώ» (vids)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει αποδείξει ανά τα χρόνια ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος τον σπορ. Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας την αναγνωρισιμότητα και την δυνατότητά του να απευθύνεται δημόσια σε εκατομμύρια κόσμου μέσω του ποδοσφαίρου, έχει αποδείξει ότι διαθέτει πολιτικό λόγο και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστεί το δίκαιο και τους αδύναμους, παρεμβαίνοντας όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούκαστλ για το αγγλικό Λιγκ Καπ το βράδυ της Τετάρτης (4/2 – 22:00), ο Καταλανός προπονητής άφησε και πάλι στην άκρη το ποδόσφαιρο και κατήγγειλε όσα θλιβερά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με έναν μονόλογο που κάνει ήδη τον γύρω του κόσμου μέσω των social media.

Αφού πρώτα μίλησε για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στις ΗΠΑ από τους πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, έπειτα αναφέρθηκε και στους πολέμους σε Ουκρανία, Γάζα και Σουδάν.

«Δείτε τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η Ρενέ Γκουντ και ο νοσοκόμος Άλεξ Πρέτι δολοφονήθηκαν… Φανταστείτε κάποιον από το NHS (σ.σ. το δημόσιο σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), με πέντε ή έξι άτομα γύρω του, στο χορτάρι και να δέχεται πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε να το υπερασπιστείτε αυτό;» είπε ο 55χρονος προπονητής όταν ρωτήθηκε για το τι τον ώθησε να μιλήσει για πολιτικά ζητήματα.

📢 Must watch: an extraordinary speech from Pep Guardiola as he goes far beyond football to speak out against violence and injustice. Guardiola referenced fatal ICE shootings in the US involving Renee Good and Alex Pretti, and spoke about Palestine, Ukraine and Sudan. pic.twitter.com/TsT1C5bAQG — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 3, 2026

Γκουαρδιόλα: «Υπάρχει κάποιος που δεν επηρεάζεται;»

Συνεχίζοντας, ο Γκουαρδιόλα ανέφερε: «Ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε αυτές τις πληροφορίες μπροστά στα μάτια μας, βλέποντάς τες πιο καθαρά από ποτέ τώρα. Στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι συνέβη στην Ουκρανία, σε ό,τι συνέβη στη Ρωσία, σε ό,τι συνέβη σε όλο τον κόσμο, στο Σουδάν, παντού.

Υπάρχει κάποιος που βλέπει τις εικόνες από αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, και δεν επηρεάζεται; Δεν πρόκειται για το αν έχει δίκιο ή άδικο -ένας πολιτικός μπορεί να είναι αριστερός, δεξιός, φυσικά- αλλά υπάρχει κάποιος εδώ που δεν επηρεάζεται από αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα; Σήμερα μπορούμε να το δούμε. Παλιότερα, δεν μπορούσαμε να το δούμε. Σήμερα το βλέπουμε. Πονάει…

«When thousands of innocent people are completely killed it hurts me!» «Humanity is better than ever in terms of possibilities. We can do everything. But still, right now, we kill each other. For what?!» Pep Guardiola delivers hugely passionate speech on the power of images and… pic.twitter.com/EJ3AQmZmmU — Hayters TV (@HaytersTV) February 3, 2026

«Θα αντισταθώ, θα είμαι πάντα εκεί»

Αν ήμουν στην άλλη πλευρά, θα με πλήγωνε. Το να εύχομαι κακό σε μια άλλη χώρα; Θα με πλήγωνε… Το να σκοτώνω χιλιάδες αθώους ανθρώπους, θα με πλήγωνε. Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Τίποτα περισσότερο. Έχω πολλούς φίλους σε πολλές, πολλές χώρες. Πολλούς φίλους. Όταν έχεις μια ιδέα και πρέπει να την υπερασπιστείς και πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες, χιλιάδες ανθρώπους, λυπάμαι, αλλά θα αντισταθώ. Θα είμαι πάντα εκεί, πάντα.

Pep Guardiola on speaking out about events in Palestine, Ukraine, Sudan etc: “I appreciate it because in 10 years, or the last two, it’s the first time one journalist asked me about that. It looks like you’re not allowed to for your work, I don’t know. «But someone who sees the… pic.twitter.com/YirijzpMtD — City Xtra (@City_Xtra) February 3, 2026

«Μην ρωτάτε αν έχουν δίκιο, απλά σώστε τους»

H απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής είναι το μόνο πράγμα που έχουμε. Οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν αυτό εγκαταλείπουν τις χώρες τους, βγαίνουν στη θάλασσα και μετά επιβιβάζονται σε μια βάρκα για να διασωθούν. Μην ρωτάτε αν έχουν δίκιο ή άδικο, απλώς σώστε τους. Είναι άνθρωποι», κατέληξε ο σπουδαίος προπονητής.