«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Woman 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

«Το 2013, βρήκα ένα φυλλάδιο από μια οργάνωση που ασχολείται με το θέμα του γάμου ανηλίκων στη βορειοανατολική περιοχή Shravasti, στα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ» λέει η Saumya Khandelwal στον Guardian και συνεχίζει:

«Οι στατιστικές έδειχναν ότι το 25% των κοριτσιών στο Shravasti, στο Uttar Pradesh, είχαν παντρευτεί μέχρι την ηλικία των 19 ετών. Τα στοιχεία ήταν συγκλονιστικά, όχι μόνο λόγω της ευρείας διάδοσης των παιδικών γάμων στην περιοχή, αλλά και επειδή η πρακτική αυτή είναι παράνομη στην Ινδία».

Με τα πεθερικά

«Αποφάσισα να επισκεφτώ το Shravasti, που απέχει λιγότερο από 90 μίλια από την πόλη μου» εξηγεί η Khandelwal.

«Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι σε ένα μέρος με υψηλά ποσοστά μετανάστευσης των ανδρών, οι νεαρές γυναίκες ζούσαν με τα πεθερικά τους και φρόντιζαν τα νοικοκυριά τους, ενώ τα παιδιά τους έκλαιγαν και έπαιζαν στην αγκαλιά τους. Μετά από εκείνη την πρώτη επίσκεψη, άρχισα να σταματάω εκεί κάθε φορά που πήγαινα στο σπίτι μου».

«Ήμουν περίεργη να μάθω για τη ζωή των νεαρών νυφών, ενώ ταυτόχρονα ήμουν βαθιά συνειδητοποιημένη για τα δικά μου προνόμια: τι επιλογές και τι δυνατότητα δράσης είχαν οι γυναίκες στη ζωή τους;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Saumya Khandelwal (@khandelwal_saumya)

Είχαν όνειρα;

«Ήμουν περίεργη να μάθω για τη ζωή των νεαρών νυφών, ενώ ταυτόχρονα ήμουν βαθιά συνειδητοποιημένη για τα δικά μου προνόμια: τι επιλογές και τι δυνατότητα δράσης είχαν οι γυναίκες στη ζωή τους;» σχολιάζει η φωτορεπόρτερ.

«Ποια ήταν η δική τους ιδέα για μια καλή ζωή; Είχαν όνειρα για την καριέρα τους; Ποιες ήταν οι προσδοκίες τους στον έρωτα;»

Στα 14 της

«Τον Απρίλιο του 2014, γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της» θυμάται η Saumya Khandelwal.

«Με υποδέχτηκε θερμά στο σπίτι της και με σύστησε στους φίλους και τους συγγενείς της. Περπατούσε ζωηρά, επιβλέποντας τις προετοιμασίες για τους εορτασμούς, και είχε την αίσθηση ότι ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο. Στα 14 της, μπορούσε ήδη να διαχειρίζεται ένα νοικοκυριό».

«Την ημέρα του γάμου, οι φίλοι και οι συγγενείς της κάθισαν γύρω της ενώ εκείνη ντυνόταν με το καινούργιο σάρι της και η κουνιάδα της τής έφτιαχνε τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Σε εκείνες τις σύντομες στιγμές, έδειχνε ευάλωτη και φαινόταν αποκομμένη από το περιβάλλον της» συνεχίζει η Khandelwal.

«Όταν τη ρώτησα πώς ένιωθε για το γάμο της, απάντησε: “Τι να νιώσω; Συμβαίνει σε όλους”».

«Μια μέρα τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, τηλεφώνησα για να ρωτήσω την Άρτι πώς ήταν και το τηλέφωνο το σήκωσε ο πεθερός της. Μου είπε ότι η Άρτι είχε αυτοκτονήσει»

Το τηλεφώνημα για την Άρτι

«Μετά το γάμο της, η ζωή της Άρτι άλλαξε σημαντικά. Προσπάθησε σκληρά να είναι καλή νύφη, αναλαμβάνοντας όλες τις οικιακές δουλειές στο σπίτι της οικογένειας του συζύγου της, αλλά δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τη πεθερά της.

»Ενώ η Άρτι έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές της, ο 21χρονος σύζυγός της συνέχισε τις δικές του.

»Στα 17 της, η πρώτη εγκυμοσύνη της Άρτι κατέληξε σε αποβολή στα τέλη του 2019. Ήταν συντετριμμένη και σωματικά εξασθενημένη. Μια μέρα τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, τηλεφώνησα για να ρωτήσω την Άρτι πώς ήταν και το τηλέφωνο το σήκωσε ο πεθερός της. Μου είπε ότι η Άρτι είχε αυτοκτονήσει» λέει η φωτορεπόρτερ.

Τραγωδία

«Η απώλεια της Άρτι με συγκλόνισε. Σε τόσο νεαρή ηλικία, αναγκάστηκε να βιώσει την ακραία πλευρά της ζωής.

»Η τραγωδία ήταν μια σκληρή υπενθύμιση των επιπτώσεων αυτής της καταπιεστικής πρακτικής – ενός συστήματος που δεν δίνει στις γυναίκες τον έλεγχο της ζωής τους και μπορεί να τις οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες που δεν μπορούν να ανατραπούν» καταλήγει η Saumya Khandelwal.

*Η Saumya Khandelwal είναι φωτορεπόρτερ με έδρα το Δελχί, η οποία καλύπτει κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σε ολόκληρη την περιοχή της Νότιας Ασίας, με έμφαση στις εμπειρίες των γυναικών.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Macro
Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 26.01.26

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery
inTown 24.01.26

Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Pace Berlin 20.01.26

«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο

Έκθεση για το εικαστικό έργο του Ντέιβιντ Λιντς ανοίγει στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφική, φωτογραφίες και φωτιστικά-γλυπτά, πριν από μεγάλη αναδρομική στο Λος Άντζελες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο
Ελλάδα 04.02.26

Στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
