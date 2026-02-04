«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

«Το 2013, βρήκα ένα φυλλάδιο από μια οργάνωση που ασχολείται με το θέμα του γάμου ανηλίκων στη βορειοανατολική περιοχή Shravasti, στα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ» λέει η Saumya Khandelwal στον Guardian και συνεχίζει:

«Οι στατιστικές έδειχναν ότι το 25% των κοριτσιών στο Shravasti, στο Uttar Pradesh, είχαν παντρευτεί μέχρι την ηλικία των 19 ετών. Τα στοιχεία ήταν συγκλονιστικά, όχι μόνο λόγω της ευρείας διάδοσης των παιδικών γάμων στην περιοχή, αλλά και επειδή η πρακτική αυτή είναι παράνομη στην Ινδία».

Με τα πεθερικά

«Αποφάσισα να επισκεφτώ το Shravasti, που απέχει λιγότερο από 90 μίλια από την πόλη μου» εξηγεί η Khandelwal.

«Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι σε ένα μέρος με υψηλά ποσοστά μετανάστευσης των ανδρών, οι νεαρές γυναίκες ζούσαν με τα πεθερικά τους και φρόντιζαν τα νοικοκυριά τους, ενώ τα παιδιά τους έκλαιγαν και έπαιζαν στην αγκαλιά τους. Μετά από εκείνη την πρώτη επίσκεψη, άρχισα να σταματάω εκεί κάθε φορά που πήγαινα στο σπίτι μου».

«Ήμουν περίεργη να μάθω για τη ζωή των νεαρών νυφών, ενώ ταυτόχρονα ήμουν βαθιά συνειδητοποιημένη για τα δικά μου προνόμια: τι επιλογές και τι δυνατότητα δράσης είχαν οι γυναίκες στη ζωή τους;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Saumya Khandelwal (@khandelwal_saumya)

Είχαν όνειρα;

«Ήμουν περίεργη να μάθω για τη ζωή των νεαρών νυφών, ενώ ταυτόχρονα ήμουν βαθιά συνειδητοποιημένη για τα δικά μου προνόμια: τι επιλογές και τι δυνατότητα δράσης είχαν οι γυναίκες στη ζωή τους;» σχολιάζει η φωτορεπόρτερ.

«Ποια ήταν η δική τους ιδέα για μια καλή ζωή; Είχαν όνειρα για την καριέρα τους; Ποιες ήταν οι προσδοκίες τους στον έρωτα;»

Στα 14 της

«Τον Απρίλιο του 2014, γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της» θυμάται η Saumya Khandelwal.

«Με υποδέχτηκε θερμά στο σπίτι της και με σύστησε στους φίλους και τους συγγενείς της. Περπατούσε ζωηρά, επιβλέποντας τις προετοιμασίες για τους εορτασμούς, και είχε την αίσθηση ότι ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο. Στα 14 της, μπορούσε ήδη να διαχειρίζεται ένα νοικοκυριό».

«Την ημέρα του γάμου, οι φίλοι και οι συγγενείς της κάθισαν γύρω της ενώ εκείνη ντυνόταν με το καινούργιο σάρι της και η κουνιάδα της τής έφτιαχνε τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Σε εκείνες τις σύντομες στιγμές, έδειχνε ευάλωτη και φαινόταν αποκομμένη από το περιβάλλον της» συνεχίζει η Khandelwal.

«Όταν τη ρώτησα πώς ένιωθε για το γάμο της, απάντησε: “Τι να νιώσω; Συμβαίνει σε όλους”».

«Μια μέρα τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, τηλεφώνησα για να ρωτήσω την Άρτι πώς ήταν και το τηλέφωνο το σήκωσε ο πεθερός της. Μου είπε ότι η Άρτι είχε αυτοκτονήσει»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Saumya Khandelwal (@khandelwal_saumya)

Το τηλεφώνημα για την Άρτι

«Μετά το γάμο της, η ζωή της Άρτι άλλαξε σημαντικά. Προσπάθησε σκληρά να είναι καλή νύφη, αναλαμβάνοντας όλες τις οικιακές δουλειές στο σπίτι της οικογένειας του συζύγου της, αλλά δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τη πεθερά της.

»Ενώ η Άρτι έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές της, ο 21χρονος σύζυγός της συνέχισε τις δικές του.

»Στα 17 της, η πρώτη εγκυμοσύνη της Άρτι κατέληξε σε αποβολή στα τέλη του 2019. Ήταν συντετριμμένη και σωματικά εξασθενημένη. Μια μέρα τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, τηλεφώνησα για να ρωτήσω την Άρτι πώς ήταν και το τηλέφωνο το σήκωσε ο πεθερός της. Μου είπε ότι η Άρτι είχε αυτοκτονήσει» λέει η φωτορεπόρτερ.

Τραγωδία

«Η απώλεια της Άρτι με συγκλόνισε. Σε τόσο νεαρή ηλικία, αναγκάστηκε να βιώσει την ακραία πλευρά της ζωής.

»Η τραγωδία ήταν μια σκληρή υπενθύμιση των επιπτώσεων αυτής της καταπιεστικής πρακτικής – ενός συστήματος που δεν δίνει στις γυναίκες τον έλεγχο της ζωής τους και μπορεί να τις οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες που δεν μπορούν να ανατραπούν» καταλήγει η Saumya Khandelwal.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ASTITVA PHOTO (@astitvaphoto)

*Η Saumya Khandelwal είναι φωτορεπόρτερ με έδρα το Δελχί, η οποία καλύπτει κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σε ολόκληρη την περιοχή της Νότιας Ασίας, με έμφαση στις εμπειρίες των γυναικών.

*Με στοιχεία από theguardian.com