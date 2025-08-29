Στο λεωφορείο που διασχίζει την Κεράλα προς τους ομιχλώδεις λόφους του Βαγκάμον, μια ομάδα από 15 γυναίκες, πολλές από τις οποίες φορούν χιτζάμπ και ντουπάτα, με πολύχρωμα πουκάμισα τραβηγμένα πάνω από τζιν, μουρμουρίζουν μια μελωδική μελωδία, χειροκροτώντας και λικνιζόμενοι στο ρυθμό.

Μόλις κατέβουν από το λεωφορείο, οι γυναίκες ξεκινούν την πεζοπορία τους μέσα από τις καταπράσινες φυτείες τσαγιού. Φτάνοντας σε μια κορυφή, σταματούν για να κοιτάξουν την απέραντη κοιλάδα, να ενωθούν χέρι-χέρι και να τραγουδήσουν ένα ελπιδοφόρο τραγούδι για τη νεοαποκτηθείσα ελευθερία.

Αυτή είναι η πρώτη «κατασκήνωση διαζυγίων» στην Ινδία, που ιδρύθηκε από την 31χρονη Ράφια Άφι για γυναίκες που είναι διαζευγμένες, χωρισμένες, χήρες ή υποφέρουν στις σχέσεις τους, ώστε να συναντηθούν σε ένα θεραπευτικό καταφύγιο. «Η ιδέα είναι να ομαλοποιήσουμε το διαζύγιο και να του δώσουμε αξιοπρέπεια», λέει.

Η κατασκήνωση θεραπείας για χωρισμένες γυναίκες

«Το διαζύγιο μπορεί να είναι και όμορφο, όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να είναι μαζί», λέει η Άφι. «Θέλω να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος ολόκληρης της ζωής τους».

Το δικό της διαζύγιο πέρυσι ώθησε την Άφι να «αγκαλιάσει» σιγά σιγά την ιδέα να είναι μόνη της. «Άρχισα να δημιουργώ περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για την θεραπεία και την μονογονεϊκότητα. Πολλοί άνθρωποι συνδέθηκαν με αυτό και άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα.

«Ήταν ενοχλητικό να συνειδητοποιήσω ότι δεν είχαν όλοι ένα σύστημα υποστήριξης όπως εγώ με την οικογένεια και τους φίλους μου. Οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετώπισαν κριτική και δεν μπορούσαν να μιλήσουν», λέει.

Στην Ινδία, το 32% των παντρεμένων γυναικών ηλικίας 18-49 ετών ανέφεραν ενδοοικογενειακή βία

Αυτό πυροδότησε την ιδέα των Break Free Stories, κατασκηνώσεων θεραπείας διαζυγίου που σχεδιάστηκαν για να χτίσουν μια κοινότητα γυναικών που θα μπορούσαν να συνδεθούν με άλλες που περνούν παρόμοιες εμπειρίες.

Η Afi καταγράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους καταυλισμούς στην Κεράλα, από τα τέλματα της Αλαπούζα μέχρι το αλιευτικό λιμάνι Κοζικόντε (γνωστό και ως Καλικούτ). Διήμερες κατασκηνώσεις με θέμα τη φύση, που πραγματοποιούνται μερικά Σαββατοκύριακα κάθε μήνα, φιλοξενούν 15-20 γυναίκες από διαφορετικά υπόβαθρα και κοστίζουν πάνω από 1.700 ρουπίες (15 λίρες), αν και η Afi προσφέρει μερικές δωρεάν θέσεις για όσες δεν μπορούν να πληρώσουν.

Κάθε κατασκήνωση ξεκινά με παιχνίδια για να σπάσει ο πάγος πριν προχωρήσει σε δραστηριότητες όπως πεζοπορία, χορό και μουσικές συνεδρίες.

«Μόλις οι γυναίκες νιώσουν άνετα μεταξύ τους, κάνουμε συνεδρίες αφήγησης ιστοριών και θεραπευτικές συζητήσεις σε έναν ασφαλή, μη επικριτικό χώρο. Συζητάμε επίσης για το πώς να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες. Μέχρι το τέλος της κατασκήνωσης, οι γυναίκες ξαναχτίζουν και ανακτούν τις ιστορίες τους, και οι άγνωστοι γίνονται φίλες», λέει η Afi.

«Επιλέγουν το θάνατο αντί του διαζυγίου»

Ο Zaki J, μουσικός και δικηγόρος, κλήθηκε αρχικά να διεξάγει μουσικές συνεδρίες στην κατασκήνωση, αλλά συνειδητοποίησε ότι πολλοί συμμετέχοντες, ιδίως τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αναζητούσαν και νομικές συμβουλές.

«Άρχισα να διεξάγω νομικές συνεδρίες για να γεφυρώσω αυτό το χάσμα. Πολλοί κατηγορούσαν τους εαυτούς τους ότι διέλυσαν τις οικογένειές τους σκεπτόμενοι το διαζύγιο. Ο στόχος είναι να σπάσουν οι κοινωνικές νόρμες γύρω από την κακοποίηση φύλου και να εκπαιδεύσουν κάθε γυναίκα σχετικά με τα δικαιώματά της, το διαζύγιο και τους νόμους περί ασφάλειας.»

«Η μητέρα μου πέθανε στα χέρια του πατέρα μου. Αυτό με ώθησε να γίνω συνήγορος για να αντιταχθώ σε μια υπόθεση εναντίον του», λέει. «Θέλω να βοηθήσω άλλους να κάνουν το σωστό βήμα την κατάλληλη στιγμή».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Εθνική Έρευνα για την Οικογενειακή Υγεία που δημοσιεύθηκε στην Ινδία, το 32% των παντρεμένων γυναικών ηλικίας 18-49 ετών ανέφεραν ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες δέχονται συστηματικά πιέσεις να παραμείνουν σε κακοποιητικούς γάμους, ακόμη και όταν οι θάνατοι που σχετίζονται με την προίκα και τη συζυγική βία συνεχίζουν να γίνονται πρωτοσέλιδα.

Η Άφι λέει: «Αυτοκτονίες και δολοφονίες που συνδέονται με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση συμβαίνουν παντού γύρω μας και θέλω οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι η έξοδος από έναν κακό γάμο είναι μια πράξη θάρρους.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν τον χωρισμό ντροπή, επιλέγοντας τον θάνατο αντί του διαζυγίου. Η κοινωνία ρομαντικοποιεί τον σιωπηλό πόνο και αυτό είναι επικίνδυνο – θέλω να αλλάξω αυτή την αφήγηση».

Μεταμορφωτική εμπειρία

Πολλές από τις σχεδόν 150 γυναίκες που έχουν παρακολουθήσει τις κατασκηνώσεις μέχρι στιγμής λένε ότι η εμπειρία ήταν μεταμορφωτική. Η Surya Kalarikkal λέει: «Ο γάμος μου ήταν τραυματικός και το διαζύγιο δύσκολο. Είχα ξεχάσει πώς να χαμογελάω από καρδιάς. Αλλά στην κατασκήνωση, κλάψαμε, γελάσαμε και άφησα όλα μου τα συναισθήματά να εκδηλωθούν για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι το διαζύγιο μπορεί να είναι απελευθερωτικό. Βρήκα το θάρρος να κινηθώ νομικά αν κάποιος με δυσφημίσει ως διαζευγμένη. Καθώς φεύγαμε από το ξενοδοχείο, νιώθαμε σαν καινούργιοι, χωρίς κανένα στίγμα».

Μια άλλη συμμετέχουσα, η Shifna (η οποία ζήτησε να χρησιμοποιηθεί μόνο το μικρό της όνομα), λέει ότι το να ακούει τις ιστορίες άλλων για τα βάσανα την έχει κάνει να νιώθει λιγότερο μόνη. «Παλιότερα, ήμουν σκυθρωπή και με κατάθλιψη. Τώρα νιώθω ότι μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου. Μέσα σε μια μέρα, γίναμε σαν αδερφές και μέναμε ξύπνιες όλη νύχτα μιλώντας.

«Συνεχίζουμε να συναντιόμαστε τα Σαββατοκύριακα. Τέτοιες κατασκηνώσεις είναι σημαντικές για να βοηθήσουν τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τις τοξικές σχέσεις και να αλλάξουν νοοτροπία. Θα εμπνεύσουν άλλες που φοβούνται να βγουν ανοιχτά», λέει.

Ζητούν κι’ άλλες παρόμοιες κατασκηνώσεις

Τα καταφύγια είναι τόσο δημοφιλή που η επέκτασή τους είναι στα σκαριά. «Έχω πολλά αιτήματα για κατασκηνώσεις από γυναίκες σε πόλεις όπως η Μπανγκαλόρ και η Βομβάη και σκοπεύω να [στήσω] μερικές κατασκηνώσεις εκεί. Δουλεύω πάνω σε περισσότερο περιεχόμενο στα αγγλικά», λέει η Afi.

Κάθε Σαββατοκύριακο έχει και κάτι να πάρει από εκείνη: «Όταν οι γυναίκες με αγκαλιάζουν και με ευχαριστούν στο τέλος και μετά διατηρούν επαφή μεταξύ τους ακόμα και μετά την κατασκήνωση, νιώθω πιο δυνατή.»

«Το διαζύγιο δεν είναι τέλος, είναι αρχή», λέει. «Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ».

* Με πληροφορίες από Guardian