04.02.2026
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Yuvezzi: Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία – Έλαβε έγκριση από την FDA
Υγεία 04 Φεβρουαρίου 2026

Yuvezzi: Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία – Έλαβε έγκριση από την FDA

Μια νέα θεραπεία στις ΗΠΑ έρχεται να αλλάξει όλα όσα ξέρουμε για την πρεσβυωπία…

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από πρεσβυωπία.Τη σταδιακή απώλεια ικανότητας εστίασης σε κοντινά αντικείμενα, η οποία προοδευτικά επιδεινώνεται και συνήθως αντιμετωπίζεται με γυαλιά ή φακούς επαφής.

Μια νέα θεραπεία, μη επεμβατική, υπόσχεται λύση με λίγες μόνο σταγόνες

Δύο δραστικές ουσίες για την πρεσβυωπία

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε ένα πρωτοποριακό κολλύριο που χρησιμοποιεί συνδυασμένη δόση φαρμάκων για την αποκατάσταση της πρεσβυωπίας, χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν στην αγορά – και με λιγότερες παρενέργειες.

Η FDA ανακοίνωσε την έγκριση του Yuvezzi (οφθαλμικό διάλυμα καρβαχόλης και τρυγικής βριμονιδίνης) που αναπτύχθηκαν από την Tenpoint Therapeutics.

Η πρεσβυωπία επηρεάζει περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Συνήθως αντιμετωπίζεται με γυαλιά όρασης, φακούς επαφής ή επεμβατική χειρουργική επέμβαση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026

Το Yuvezzi, ωστόσο, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, χάρη στα δύο δραστικά συστατικά του. Η καρβαχόλη συρρικνώνει τις κόρες των ματιών, βοηθώντας στην όραση από κοντά, ενώ η τρυγική βριμονιδίνη διατηρεί τις κόρες μικρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθιστώντας το κολλύριο άμεσα αποτελεσματικό για περίπου δέκα ώρες και την επόμενη δόση.

Η έγκρισή του ήρθε μετά από μια 12μηνη μελέτη η οποία διαπίστωσε ότι το φάρμακο δεν είχε σοβαρές παρενέργειες. Το Yuvezzi έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση, με μία σταγόνα σε κάθε μάτι. Το φάρμακο δρα εντός 30 λεπτών και μπορεί να δρα έως και για 10 ώρες.

Η Tenpoint Therapeutics επιβεβαίωσε ότι το προϊόν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αμερικανική αγορά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

