Θα σβήσει ένα κολλύριο την πρεσβυωπία; Νέα θεραπεία υπόσχεται λύση για… 10 ώρες
Υγεία 26 Αυγούστου 2025 | 19:48

Θα σβήσει ένα κολλύριο την πρεσβυωπία; Νέα θεραπεία υπόσχεται λύση για… 10 ώρες

Μια νέα θεραπεία υπόσχεται «καθημερινή» λύση στο πρόβλημα της πρεσβυωπίας, με λίγες μόνο σταγόνες.

Μια νέα θεραπεία στις ΗΠΑ έρχεται να αλλάξει όλα όσα ξέρουμε για την πρεσβυωπία ή μάλλον να την… εξαφανίσει για μερικές ώρες.

Αν μέχρι τώρα η λύση ήταν τα γυαλιά, Αμερικανοί επιστήμονες δημιούργησαν σταγόνες που υπόσχονται λύση για περίπου 10 ώρες.

Όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, αρκούν λίγες σταγόνες από το νέο κολλύριο σε κάθε μάτι και μέσα σε λίγα λεπτά ο ασθενής θα αποκτά καθαρή κοντινή όραση χωρίς να χρειάζεται τα χαρακτηριστικά μικρά γυαλιά.

«Χρησιμοποιείται κάθε μέρα από μία σταγόνα. Μέσα σε 5 λεπτά αρχίζει η δράση του και διαρκεί 10 ώρες. Και θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στα δύο μάτια» τονίζει η οφθαλμίατρος, διευθύντρια χειρουργικής κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Άννα Περράκη.

Λύση για 10 ώρες

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως για 10 ώρες άνδρες και γυναίκες με πρεσβυωπία θα μπορούν να διαβάσουν ακόμη και τα πιο μικρά γράμματα, να μακιγιαριστούν, να δουλέψουν στον υπολογιστή και να διαβάσουν τον κατάλογο του εστιατορίου χωρίς να βλέπουν τα πάντα θολά.

«Ζούμε στην εποχή της εικόνας. Είναι δηλωτική της ηλικίας η πρεσβυωπία. Δυσαρεστεί, δυσκολεύει και τον δυσαρεστεί ψυχολογικά. Όλα αυτά τα χρόνια στην οφθαλμολογία η πρεσβυωπία είναι το άγιο δισκοπότηρο για να βρούμε την λύση», πρόσθεσε η κυρία Περράκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη έχουν πρεσβυωπία. Στην Ελλάδα οι πρεσβύωπες είναι σχεδόν 2,6 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 25% του πληθυσμού.

Θεραπεία που δεν υπήρχε… μέχρι πρόσφατα

Το θαύμα στο ζήτημα της πρεσβυωπίας έρχεται με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες VIZZ, που πρόσφατα πήραν έγκριση για κυκλοφορία από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Το «θαύμα» βέβαια ενδέχεται να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες όπως τσούξιμο, θολή όραση, πονοκέφαλο, επιπεφυκίτιδα ή και κοκκίνισμα του ματιού, αλλά και από οικονομικό κόστος, μεγαλύτερο από ένα ή δύο ζευγάρια γυαλιά.

«Εδώ στις ΗΠΑ χορηγείται μόνο με συνταγή, οπότε πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας για να σας το γράψει. Διαφορετικά, πάτε στο φαρμακείο και θα σας κοστίσει περίπου 79 δολάρια (67 ευρώ) για την αγωγή ενός μήνα», δήλωσε γιατρός.

Επιφυλακτικοί οι γιατροί στην Ελλάδα

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι είναι οι ειδικοί στην Ελλάδα που περιμένουν νέες μελέτες και φυσικά την έγκριση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων.

«Θα περίμενα λίγες περισσότερες μελέτες γιατί οι τρεις μελέτες που έχουν πάρει έγκριση από τον FDA τα νούμερα είναι λίγο μικρά», σχολίασε η κυρία Περράκη.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κυμιωνής, σημείωσε ότι «η πρεσβυωπία δυστυχώς δεν τελείωσε. Μετά τα 45, όλοι μας, κάνουμε πρεσβυωπία».

«Το φάρμακο αυτό, στην ουσία δεν θεραπεύει την πρεσβυωπία, ξεγελάει την πρεσβυωπία με το να μικραίνει την κόρη του ματιού, μας βοηθάει να δούμε καλύτερα κοντά» πρόσθεσε ο κ. Κυμιωνής, που μίλησε και για τους κινδύνους που υπάρχουν από τη χρήση τέτοιων φαρμάκων.

«Το 2021 είχε παρουσιαστεί ένα άλλο κολλύριο, πάλι το ίδιο, με τις ίδιες έτσι ιδιότητες, ότι θεραπεύει την πρεσβυωπία, βασιζόταν ακριβώς το ίδιο μηχανισμό, αλλά τι βρήκαμε; Ότι μετά από δύο-τρία χρόνια χρησιμοποίησης του φαρμάκου, οι ασθενείς αυτοί κάναν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Οπότε ναι, είναι ένα καινούργιο, το οποίο περιμένουμε να έρθει, θα βελτιώσει την όρασή μας κοντά, αλλά επιτρέψτε με να έχω επιφυλάξεις. Οι κλινικές δοκιμές που έχει πάρει την έγκριση είναι μετά μόνο από έξι μήνες, είναι ένα φάρμακο που πρέπει να το χρησιμοποιείς καθημερινά, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις, πριν πούμε ότι τελειώσαμε με την πρεσβυωπία, η άποψή μου προσωπική είναι δεν τελειώσαμε» σημείωσε.

