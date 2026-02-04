O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».
- Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
- Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά
- Ο Νούρι αλ Μάλικι αψηφά με την υποψηφιότητά του τον Τραμπ
- Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Ο Γουίλ Άρνετ αποκάλυψε ότι οι παρουσιαστές του podcast SmartLess δεν έχουν κανένα πρόβλημα να «κόψουν» έναν καλεσμένο, ακόμη κι αν πρόκειται για πολύ μεγάλο όνομα.
Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο The Romesh Ranganathan Show, ο Άρνετ ανέφερε ότι ο ίδιος, μαζί με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Σον Χέιζ, αναγκάστηκαν «πρόσφατα» να διακόψουν μια συνέντευξη με έναν «πολύ διάσημο κωμικό» μόλις στα δέκα λεπτά, εξαιτίας της συμπεριφοράς του.
«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. Ο ίδιος όμως δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει ωμά «γ@@@μ@@@ μ@λ@κ@», λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι». Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι πολλοί θα αναρωτιούνταν «πώς κατάφεραν να φέρουν μέχρι και τον Μπιλ Κόσμπι».
Όρια στο χιούμορ και πίσω από τα μικρόφωνα
Ο Άρνετ ξεκαθάρισε ότι στο SmartLess το χαλαρό ύφος δεν σημαίνει ανοχή σε προσβλητικές ή τοξικές συμπεριφορές. Στην ίδια συζήτηση αποκάλυψε και ένα δεύτερο περιστατικό, όπου γνωστή κωμικός ζήτησε να μη μεταδοθεί το επεισόδιο που είχε ηχογραφήσει, φοβούμενη ότι θα την εξέθετε επαγγελματικά.
Παρά το κόστος και την ταλαιπωρία, η ομάδα σεβάστηκε το αίτημα, εκτιμώντας ότι οι ανησυχίες της ήταν υπερβολικές — κάτι που, όπως είπε ο Άρνετ, επιβεβαιώθηκε αργότερα.
Το μήνυμα από τους δημιουργούς του SmartLess είναι σαφές: το χιούμορ έχει χώρο, αλλά τα όρια είναι αδιαπραγμάτευτα — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ένας πολύ διάσημος καλεσμένος θα βρεθεί εκτός… μέσα σε δέκα λεπτά.
*Κεντρική Φωτογραφία: Arrested Development (2003)
- O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
- Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
- Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
- Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
- Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες – Στάχτη 1.000 σπίτια
- Δασμοί: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν σε ισχύ συμφωνία με περίπου τριάντα κράτη της Αφρικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις