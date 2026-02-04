O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

Ο Γουίλ Άρνετ αποκάλυψε ότι οι παρουσιαστές του podcast SmartLess δεν έχουν κανένα πρόβλημα να «κόψουν» έναν καλεσμένο, ακόμη κι αν πρόκειται για πολύ μεγάλο όνομα.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο The Romesh Ranganathan Show, ο Άρνετ ανέφερε ότι ο ίδιος, μαζί με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Σον Χέιζ, αναγκάστηκαν «πρόσφατα» να διακόψουν μια συνέντευξη με έναν «πολύ διάσημο κωμικό» μόλις στα δέκα λεπτά, εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. Ο ίδιος όμως δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει ωμά «γ@@@μ@@@ μ@λ@κ@», λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι». Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι πολλοί θα αναρωτιούνταν «πώς κατάφεραν να φέρουν μέχρι και τον Μπιλ Κόσμπι».

Όρια στο χιούμορ και πίσω από τα μικρόφωνα

Ο Άρνετ ξεκαθάρισε ότι στο SmartLess το χαλαρό ύφος δεν σημαίνει ανοχή σε προσβλητικές ή τοξικές συμπεριφορές. Στην ίδια συζήτηση αποκάλυψε και ένα δεύτερο περιστατικό, όπου γνωστή κωμικός ζήτησε να μη μεταδοθεί το επεισόδιο που είχε ηχογραφήσει, φοβούμενη ότι θα την εξέθετε επαγγελματικά.

Παρά το κόστος και την ταλαιπωρία, η ομάδα σεβάστηκε το αίτημα, εκτιμώντας ότι οι ανησυχίες της ήταν υπερβολικές — κάτι που, όπως είπε ο Άρνετ, επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Το μήνυμα από τους δημιουργούς του SmartLess είναι σαφές: το χιούμορ έχει χώρο, αλλά τα όρια είναι αδιαπραγμάτευτα — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ένας πολύ διάσημος καλεσμένος θα βρεθεί εκτός… μέσα σε δέκα λεπτά.

*Κεντρική Φωτογραφία: Arrested Development (2003)