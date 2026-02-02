Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς προκήρυξε εκλογές την 1η Νοεμβρίου 2026. Οι εκλογές θα αναδείξουν για πρώτη φορά με άμεση καθολική ψηφοφορία τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου, κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO ή ΟΑΠ), μεταδίδει σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Ο Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, εξέδωσε διάταγμα που ορίζει ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός όπως και εκτός της Παλαιστίνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού» σε αυτήν την ψηφοφορία, μεταδίδει το Wafa.
Μέχρι σήμερα, τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου δεν είχαν εκλεγεί ποτέ, αλλά διορίζονταν ή εκλέγονταν έμμεσα.
Στο Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο, το οποίο επί μακρόν λειτουργούσε ως εξόριστο κοινοβούλιο της ΟΑΠ, κυριαρχεί η Φατάχ.
Η Φατάχ είναι το κίνημα του Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος το ίδρυσε μαζί με τον Γιάσερ Αραφάτ. Ο ιστορικός ηγέτης των Παλαιστινίων που πέθανε το 2004.
Τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, δεν είναι μέλη της ΟΑΠ, ούτε εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιό της.
