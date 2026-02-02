Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίπου δυο χρόνια το Κέντρο Κένεντι, τον εμβληματικό χώρο θεαμάτων της Ουάσιγκτον, τον έλεγχο του οποίου ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Το προσωπικό του Κέντρου Κένεντι δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για τα σχέδια ανακαίνισης από την ανάρτηση του Τραμπ

Το κέντρο πολιτισμού, που μετονόμασε ο μεγιστάνας προσθέτοντας το δικό του όνομα (φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω) και πλέον αποφεύγει μερίδα καλλιτεχνών, θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για χρονικό διάστημα «περίπου δυο ετών», ώστε να ανακαινιστεί, ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Η απόφαση για το πλήρες κλείσιμο του κέντρου λόγω μερικής ανακατασκευής ελήφθη μετά από αξιολόγηση ειδικών, πρόσθεσε.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Feb 01 2026, 6:21 PM ET ) After a one year review of The Trump Kennedy Center, that has taken place with Contractors, Musical Experts, Art Institutions, and other Advisors and Consultants, deciding between either… pic.twitter.com/BgEEGLWEZe — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 1, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες που είχε προγραμματιστεί να εμφανιστούν στον κορυφαίο χώρο παραστατικών τεχνών της πρωτεύουσας των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε εκεί την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη σύζυγό του, «Melania».

«Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά»

Μέλη του προσωπικού δήλωσαν στο CBS News ότι πληροφορήθηκαν για τα σχέδια ανακαίνισης το βράδυ χθες Κυριακή από την ανάρτηση του κ. Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά», είπε ένας ανώτερος υπάλληλος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του επειδή δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να μιλήσει δημόσια για τις λειτουργίες του Κέντρου.