Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Κάλυψη στη βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την κυνική δήλωσή της «το τσάμπα πέθανε» σχετικά με το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος, παρείχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς σχετικά, υποστήριξε ότι «αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες».

Όπως υποστήριξε: «Δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες, σε έναν λαό ο οποίος υπέστη τόση μεγάλη δοκιμασία με τόσες περικοπές λόγω των μνημονίων και των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης, ως αποτέλεσμα της μαξιμαλιστικής πολιτικής των προηγούμενων ετών που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήθελε να πει η κυρία Αλεξοπούλου ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε αρχικά από το ΠΑΣΟΚ του ’80 και κορυφώθηκε από τον κύριο Τσίπρα».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη « το «τζάμπα πέθανε» έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς δεν είναι και λίγα, τα οποία έταζαν στους πάντες τα πάντα και έφτασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τους πολίτες».

«Παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες. Απευθύνεται όμως ξεκάθαρα στα κόμματα που τάζουν τα λεφτά των φορολογουμένων χωρίς να ξέρουν από πού θα τα πάρουν και πού θα τα δώσουν», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ: Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου

«Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως «το τζάμπα πέθανε», όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν «να πάρει ζακετούλα».

Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: Ρεσιτάλ λαθροχειρίας

Στα σχόλια του ΠΑΣΟΚ, απάντησαν κυβερνητικές πηγές αναφέροντας:

«Εχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δινει ρεσιτάλ λαθροχειρίας.

Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».