«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι κυνικές δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά.

Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου επέλεξε έναν κυνικό και προκλητικό τόνο.

«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;» τόνισε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση των παρευρισκομένων.

Δείτε το βίντεο:

Ο παρουσιαστής Τάκης Χατζής δεν έκρυψε την έκπληξή του, κάνοντας τον… σταυρό του μπροστά στους ισχυρισμούς της βουλεύτριας του κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, η κ. Αλεξοπούλου όχι μόνο δεν αναδιπλώθηκε, αλλά συνέχισε στον ίδιο προκλητικό τόνο, επιτιθέμενη στον… ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα ‘βγει’ αυτός ο άνθρωπος. Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: ‘Το τσάμπα πέθανε’;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωσή του, καταδικάζοντας τις δηλώσεις τις βουλεύτριας της ΝΔ.

Ακολούθως προσθέτει πως «κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «όσο για το ‘το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».

Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών Νάσου Ηλιόπουλου, τονίζει πως «το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της».

Όσα ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος:

«»Το τζάμπα πέθανε»

Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

– Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

– Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».