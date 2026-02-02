Ανέγερση φοιτητικών εστιών στα Άνω Λιόσια

Σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Φυλής και την ευρύτερη περιοχή των Άνω Λιοσίων αποτελεί η δρομολόγηση του έργου κατασκευής φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνδυασμό με τη δημιουργία χώρων πολιτισμού στο Πάρκο Πόλης. Η διαδικασία εισέρχεται σε επίσημη φάση, μετά τη δημοσίευση, στις 30 Ιανουαρίου 2026, της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμος Φυλής, οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι έχουν προθεσμία έως τις 15 Μαρτίου 2026 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει ανταγωνιστικό διάλογο και, στη συνέχεια, την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Τι αφορά το έργο

Το έργο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών για τη στέγαση, σίτιση και καθημερινή δραστηριότητα των φοιτητών του ΠΑ.Δ.Α. και περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία φοιτητικών εστιών, φοιτητικού εστιατορίου, εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων και χώρων πολιτισμού. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, φύλαξης και καθαριότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 64,2 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη σχετική χρηματοδότηση να έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή, όπως επισημαίνει η σχετική ανάρτηση. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν περίπου 1.100 χώρους διαμονής φοιτητών, με συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών και της πολιτιστικής ζωής του Δήμου. Παράλληλα, η παρουσία φοιτητών αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην καθημερινότητα της πόλης.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής και στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της περιοχής συνδέεται και με το φυσικό περιβάλλον και τις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α. Παναγιώτης Καλδής χαρακτήρισε το έργο αναπτυξιακής σημασίας, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει το χρόνιο ζήτημα έλλειψης ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών και ενισχύει τη φοιτητική μέριμνα και την ελκυστικότητα του Ιδρύματος, ιδιαίτερα για φοιτητές που προέρχονται από την περιφέρεια.

