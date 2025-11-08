Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ
Δωρεάν πρόσβαση σε σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro, προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με την Google.
Η δωρεάν συνδρομή περιλαμβάνει απεριόριστη στο πιο προηγμένο μοντέλο AI, το Gemini 2.5 Pro, στα εργαλεία Deep Research και NotebookLM για εις βάθος έρευνα και οργάνωση γνώσεων, σε 2 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud και πρόσβαση στα εργαλεία δημιουργίας με AI (Veo 3 για βίντεο, Jules για προγραμματισμό).
Ο στόχος της δράσης από το ΕΚΠΑ
Η προσφορά ισχύει μόνο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Για την ενεργοποίησή της ο φοιτητής καλείται να επισκεφθεί τη διεύθυνση https://gemini.google/gr/students/?hl=el.
«Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)!», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ.
