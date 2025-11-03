Εγκαίνια του Παραρτήματος Κύπρου του ΕΚΠΑ: Ιστορική στιγμή για την ελληνική και κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ― Παράρτημα Κύπρου (Λευκωσία), σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο όχι μόνο για το ΕΚΠΑ, αλλά συνολικά για την ελληνική και κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Καθηγητής κ. Κώστας Βλάσης.

Την τελετή των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους επίσης: η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, η Υπουργός Παιδείας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Μάριος Χαρτσιώτης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας κ. Νικόλας Ιωαννίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου κ. Χρίστος Χρίστου, ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος κ. Μορφάκης Σολομωνίδης.

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρευρέθηκαν επίσης, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς, ο Δήμαρχος Αραδίππου κ. Χριστόδουλος Πάρτου, ο Δήμαρχος Κερύνειας κ. Ιωσήφ Βιολάρης και εκπρόσωποι των Δήμων άλλων περιοχών. Το παρόν έδωσαν ακόμη ο τέως Υπουργός και νυν βουλευτής κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, Ομότιμη Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκος Μεγάλεμος, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου κ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βόρκας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής και το μέλος της Αρχής Καθηγητής Χρίστος Ιωάννου, καθώς και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θεσμικών και επιστημονικών φορέων.

Από το ΕΚΠΑ παρέστησαν οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, Καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ Ελένη Βασιλοπούλου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Δότσης, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Καθηγητής Θεόδωρος Συριόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγητής Σπυρίδων Τάνταρος, ο Διευθυντής του Αγγλόφωνου Προγράμματος “ΒA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece”, Καθηγητής Δημήτριος Πλάντζος, ο Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Νικόλαος Τεντολούρης, ο Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής, Καθηγητής Χρήστος Κλωνάρης, ο Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Καθηγητής Νικόλαος Καβαντζάς, η Διευθύντρια του Τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού, Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Καθηγήτρια Ευθυμία Μπάσδρα, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογίας, Καθηγητής Αριστείδης Ηλιόπουλος και η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής, Μαρία Βασιλοπούλου.

Η τελετή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής διεθνοποίησης και ανάπτυξης για το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο του Ελληνισμού. Στο τέλος της τελετής πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των επισήμων στους σύγχρονους χώρους της Ιατρικής Σχολής του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, όπου ξεκίνησαν τα μαθήματα τους οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής, φορώντας τις πρώτες ιατρικές ποδιές τους. Αργότερα πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια και στις νέες φοιτητικές εστίες του Δήμου Λευκωσίας που θα στεγάσουν τους φοιτητές.

Γεράσιμος Σιάσος: «Ιστορικό βήμα διεθνοποίησης»

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, χαρακτήρισε την ίδρυση του Πανεπιστημίου στη Κύπρο το πιο ιστορικό βήμα διεθνοποίησης του. Όπως ανέφερε: «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ίδρυσή του το 1837 απετέλεσε κατά τους λόγους του πρώτου Πρύτανή του, Κωνσταντίνου Σχινά «τὸν ἀμφικτυoνικό δεσμὸ τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἐπιστημόνων καὶ φιλεπιστημόνων Ἑλλήνων». Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, γράφεται ένα σημαντικό κεφάλαιο της μακραίωνης ιστορίας του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινά τη λειτουργία Παραρτήματος στην Κύπρο, με 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Γίνεται έτσι το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του.»

Ο κ. Πρύτανης αναφέρθηκε στους αδιάρρηκτους δεσμούς δύο αιώνων που συνδέουν το ΕΚΠΑ με την Κύπρο, στους χιλιάδες αποφοίτους του Πανεπιστημίου που επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο συμβάλλοντας καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη και στη σημασία της ίδρυσης του Παραρτήματος, τονίζοντας ότι «Η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα αποτελέσει και στο μέλλον ισχυρό μοχλό προόδου και ανάπτυξης στην εκπαίδευση και την καινοτόμο έρευνα και για τις δύο χώρες». Ο Πρύτανης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Τέλος, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, ευχαριστώντας τους για τον καταλυτικό ρόλο που είχαν από την αρχή μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας χαρακτήρισε «ιστορικό βήμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο» την ίδρυση του Παραρτήματος του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου τόνισε την «βαθιά ευγνωμοσύνη των χιλιάδων Κύπριων που εκπαιδεύτηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επί δύο αιώνες». Ο Δήμαρχος Λευκωσίας αναφέρθηκε στην «μεγάλη ανάπτυξη που έχει ήδη ξεκινήσει στην ιστορική πόλη της Λευκωσίας με την έναρξη λειτουργίας του κορυφαίου Πανεπιστημίου» στην πόλη.

Η τελετή των εγκαινίων και η λειτουργία του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου στην Κύπρο στέλνει ένα σαφές μήνυμα: το ΕΚΠΑ, το κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, συνεχίζει να πρωτοπορεί, να ενισχύει τον διεθνή του χαρακτήρα και να προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία στην εκπαίδευση και την καινοτόμο έρευνα. Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, που πλέον είναι το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύει Παράρτημα εκτός Ελλάδας.

Η ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παράρτημα Κύπρου αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Το Παράρτημα Κύπρου του ΕΚΠΑ στην αρχική φάση λειτουργίας του θα περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Πρόκειται για τις εξής Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή:

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα στην Ιατρική Σχολή ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, μετά την τελετή των εγκαινίων.

Το 2026 οι εγγραφές σε άλλα 7 Τμήματα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα Τμήματα: το Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα), το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία), θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο και θα ξεκινήσουν τις εγγραφές φοιτητών το 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): baag _ cyprus @ uoa . gr