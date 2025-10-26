Ο Μητροπολίτης Ρόδου τίμησε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου ο Μητροπολίτης Ρόδου, υπέρτιμος και έξαρχος πασών των Κυκλάδω νήσων κ. Κύριλλος απένειμε στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο το Χρυσό Σταυρό της εν Δωδεκανήσω εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επευλογούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Πρόκειται για την ανώτατη τιμητική διάκριση της εν Δωδεκανήσω Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Εκκλησία μας, κατόπιν αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πανηγύρισε την εορτή της Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025.

Στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου η Σύναξη πάντων των Αγίων Ιατρών εορτάστηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλλου με την παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου κ. Ηλία Τσέρκη και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και πολλών άλλων από των υπηρετούντων στο χώρο της Υγείας στο νησί.

Προ της Απολύσεως ευλογήθηκε η Αρτοκλασία υπέρ υγείας και ενισχύσεώς τους στην ευαίσθητη αποστολή τους, ο δε Σεβασμιώτατος συνεχάρη και ευχήθηκε τα δέοντα. Μετά την Απόλυση τελέστηκε Δοξολογία με την ευκαιρία της Επετείου του Εθνικο-απελευθερωτικού Κινήματος της Καρπάθου.

Μεταξύ των άλλων παρέστη ο Καθηγητής της Καρδιολογίας και Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμος Σιάσος, στον οποίο ο Σεβασμιώτατος απέδωσε την υψίστη διάκριση της τοπικής Εκκλησίας, τον χρυσού Σταυρό των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Δωδεκάνησο.

Η τελετή απονομής στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ παραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετά τη Θεία Λειτουργία του εορτασμού της Σύναξης των Αγίων Ιατρών.

Αναφερόμενος στους λόγους αποδόσεως αυτής της τιμής ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

«… Ο Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αποτελεί διακεκριμένη προσωπικότητα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και παράδειγμα επιστήμονα με κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο, το οποίο ενώνει τη γνώση με την προσφορά και την παιδεία με την πίστη στον άνθρωπο. Έχει αναδείξει με το έργο του το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θεσμό κοινωνικής αποστολής, όπου η επιστήμη και η παιδεία υπηρετούν με συνέπεια το ανθρώπινο πρόσωπο της γνώσης οχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες με χαμηλούς πόρους της Αφρικανικής και Ασιατικής Ηπείρου. Η δράση του προβάλλει στην πράξη το ορθόδοξο ήθος της αγάπης και της διακονίας, μετατρέποντας τη γνώση σε πράξη και την παιδεία σε κοινωνικό φως. Υπό την καθοδήγησή του, το ΕΚΠΑ έχει αναπτύξει, για περισσότερο από δέκα έτη, ένα πολυεπιστημονικό δίκτυο υποστήριξης των Δωδεκανήσων, με επίκεντρο τη Ρόδο, σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, φυσικών καταστροφών και επείγουσας υγειονομικής φροντίδας, το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως βέλτιστη πρακτική (best practice) και έχει επεκταθεί σε νησιά με χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες ανάγκες, όπως η Χάλκη, η Κως, καθώς και άλλες νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και ενδυνάμωση σε κοινωνίες που δοκιμάζονται από τη νησιωτική απομόνωση και τις πολλαπλές προκλήσεις, έχει δε αποκτήσει διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκπροσώπους πανεπιστημίων και οργανισμών από περισσότερες από 15 χώρες, μεταξύ των οποίων κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard University, το Columbia University, καθώς και η Αμερικανική Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, έτσι ώστε η Ρόδος να έχει εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και της κοινοτικής ανθεκτικότητας, με το παραδειγμα της πλέον να εξάγεται και να διδάσκεται σε διεθνές πλαίσιο σε χώρες της Αφρικής (Τανζανία) και της κεντρικής Ασίας (Βιετνάμ, Καμπότζη)…».