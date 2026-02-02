Συνταγή: Βελούδινη μπιζελόσουπα

Με τον καιρό να κάνει τα… δικά του τον τελευταίο μήνα, ακολουθεί μια συνταγή που ταιριάζει πολύ με αυτή την εποχή.

]Μπιζελόσουπα – σίγουρα όχι το πρώτο πιάτο που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για σούπες. Ωστόσο, είναι μια συνταγή θρεπτική, βελούδινη, με έντονο χρώμα και αρκετά εύκολη.

Τα υλικά

500 γρ. φρέσκο ή κατεψυγμένο αρακά

1 πατάτα σε κύβους

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Ξύσμα από 1 μοσχολέμονο

Χυμός από 1/2 μοσχολέμονο

Αλάτι, πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Microgreens

Μαύρο σουσάμι (μαυροκούκι)

Λίγη κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Σοτάρουμε ελαφρά το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την πατάτα, τον αρακά, αλάτι και πιπέρι, καλύπτουμε τα υλικά με νερό και τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν.

Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ. Ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι.

Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα γαρνίροντας το καθένα με microgreens και μαύρο σουσάμι για υφή και άρωμα. Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι.

* Πηγή: Vita