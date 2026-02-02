Συνταγή: Βελούδινη μπιζελόσουπα
Μια συνταγή που ταιριάζει με αυτή την εποχή.
Με τον καιρό να κάνει τα… δικά του τον τελευταίο μήνα, ακολουθεί μια συνταγή που ταιριάζει πολύ με αυτή την εποχή.
]Μπιζελόσουπα – σίγουρα όχι το πρώτο πιάτο που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για σούπες. Ωστόσο, είναι μια συνταγή θρεπτική, βελούδινη, με έντονο χρώμα και αρκετά εύκολη.
Τα υλικά
500 γρ. φρέσκο ή κατεψυγμένο αρακά
1 πατάτα σε κύβους
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
Ξύσμα από 1 μοσχολέμονο
Χυμός από 1/2 μοσχολέμονο
Αλάτι, πιπέρι
Για το σερβίρισμα
Microgreens
Μαύρο σουσάμι (μαυροκούκι)
Λίγη κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι (προαιρετικά)
Η διαδικασία
Σοτάρουμε ελαφρά το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την πατάτα, τον αρακά, αλάτι και πιπέρι, καλύπτουμε τα υλικά με νερό και τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν.
Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ. Ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι.
Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα γαρνίροντας το καθένα με microgreens και μαύρο σουσάμι για υφή και άρωμα. Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι.
* Πηγή: Vita
- Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
- Vodafone: Nέα υποθαλάσσια διασύνδεση Κρήτης- Αθήνας μέσω Μήλου
- Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
- Ο Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε σίγουρος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
- Ιταλία: Οι τουρίστες θα πληρώνουν από σήμερα εισιτήριο για να θαυμάσουν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι
- Άρης Betsson: Η εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)
- Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις