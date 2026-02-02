«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό
Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Αεράκης, τονίζοντας ότι η οικογένεια και οι συνάδελφοί του τον στηρίζουν καθημερινά
Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου και μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τη σύζυγο του Μαντζώρου, ο οποίος παρουσιάζει βελτίωση, και ότι η οικογένειά του παραμένει διαρκώς στο πλευρό του. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως οι συνάδελφοί του έχουν ήδη κάνει προσπάθειες οικονομικής στήριξης, τις οποίες σκοπεύουν να επαναλάβουν και στο μέλλον.
Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Μιχάλης Αεράκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Happy Day, μιλώντας για τη σειρά Σασμός, στην οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Στάθη Μαντζώρο.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφέρθηκε και στην απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου 2024, σε ηλικία 57 ετών.
Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Αύγουστο, είπε ότι βρίσκεται σε καλύτερη φάση και ότι η οικογένειά του είναι συνεχώς στο πλευρό του. Παράλληλα, σημείωσε πως οι συνάδελφοί του έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την οικονομική στήριξη της οικογένειας και σκοπεύουν να το κάνουν ξανά στο μέλλον.
«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε. Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του», δήλωσε ο Μιχάλης Αεράκης.
