Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Στην εβδομάδα μόδας Υψηλής Ραπτικής, μια ομάδα γυναικών έκανε θραύση. Όλα ξεκίνησαν στην επίδειξη Schiaparelli στο Παρίσι, όταν η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με μια φόρμα με τύπωμα cheetahκαι ένα ταιριαστό παλτό, σχεδιασμένα από τον δημιουργικό διευθυντή του οίκου Daniel Roseberry.

Στη συνέχεια, στην επίδειξη μόδας της Chanel, η VIP καλεσμένη Dua Lipa έκλεψε την παράσταση με ένα τολμηρό, κομψό ταγιέρ και μια τσάντα 2.55 flap bag, που θύμιζε την Fran Fine στην θρυλική σειρά των 80s, Νταντά.

Κάθε σπιθαμή της ποπ σταρ ήταν καλυμμένη με ένα μαγευτικό κίτρινο, μαύρο και κόκκινο στροβιλισμό που έμοιαζε με animal print υπό την επήρεια LSD.

Αχ, αυτά τα 80s

Την επομένη, ήταν σαφές ότι η είδηση είχε εξαπλωθεί από την Πόλη του Φωτός μέχρι τη Νέα Υόρκη, όταν η Κένταλ Τζένερ εμφανίστηκε με ένα midi φόρεμα με χάντρες και τίγρινο μοτίβο.

Και τα δύο ρούχα -τόσο της Dua Lipa όσο και της Κένταλ Τζένερ- ήταν από τη συλλογή Métiers d’Art 2026 της Chanel, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, με βασικά στοιχεία της δεκαετίας του ’80, αλλά με κάμποσα twist.

Οι σχεδιαστές καταλαβαίνουν ότι για να μας σταματήσουν από το doomscrolling, τα animal prints του 2026 πρέπει να είναι πιο έντονα και πιο εξωφρενικά από ποτέ. Ένα εντελώς νέο είδος

Από το ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Matthieu Blazy κερδίζει σταθερά φήμη, ανανεώνοντας απαλά ό,τι κάποτε φαινόταν στατικό — τουίντ, δίδυμα σετ μαργαριταριών, παλτά — σε ρούχα που είναι νέα, συναρπαστικά και ευέλικτα.

Είναι λογικό, λοιπόν, ότι κάτι τόσο οικείο όπως το animal print φαίνεται φρέσκο και μοναδικό μέσα από τη δική του οπτική. Τα looks της Lipa και της Τζένερ απέχουν πολύ από τα τυπικά, λεοπάρ ταγιέρ των mob-wife.

Δεν υπάρχουν χτενισμένα μαλλιά και στοίβες από χρυσά κοσμήματα σε στυλ Soprano. Αντίθετα, η προσέγγιση του Blazy είναι πιο παιχνιδιάρικη — πιο φωτεινή, πιο τολμηρή και, στην περίπτωση του φορέματος με τίγρη της Τζένερ, με υφάσματα που μοιάζουν με κομμάτια παιχνιδιών.

Η ανάγκη να αλλάξουμε διάθεση

Ενώ η Ντέμι Μουρ κράτησε το look της στην πρώτη σειρά πιο συντηρητικό, η Schiaparelli πειραματίζεται εδώ και καιρό με τα όρια της μόδας εμπνευσμένης από τα ζώα -θυμάστε το κεφάλι λιονταριού σε φυσικό μέγεθος στο φόρεμα της Κάιλι Τζένερ;.

Αυτή τη σεζόν, ο Roseberry συνέχισε την αποστολή του με μια συλλογή υψηλής ραπτικής που περιλάμβανε υφές ερπετών-ρέπλικες, προεξέχοντα στήθη με χαυλιόδοντες, μπούστο με σκορπιούς και ένα ημιδιαφανές κοστούμι με φούστα δύο τεμαχίων από υπερρεαλιστικά λέπια φουσκόψαρου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή τάσεων @databutmakeitfashion, το κλασικό λεοπάρ μοτίβο είναι ήδη σε άνοδο. Κάποιοι το αποκαλούν την εποχή Boom Boom της μόδας — όπου η δοξασία της δεκαετίας του ’80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Ωστόσο, ίσως αυτή τη φορά, οι σχεδιαστές καταλαβαίνουν ότι για να μας σταματήσουν από το doomscrolling, τα animal prints του 2026 πρέπει να είναι πιο έντονα και πιο εξωφρενικά από ποτέ. Ένα εντελώς νέο είδος.

