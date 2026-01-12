magazin
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
Live in Style 12 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Αντανακλαστικά: Τι φανερώνει αυτό το απλό τεστ για τον εγκέφαλο

Spotlight

Κρίνοντας από όσα είδαμε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διακοπών, η κάποτε πανταχού παρούσα τάση των άσχημων χριστουγεννιάτικων πουλόβερ έχει κάπως υποχωρήσει. Η κινηματογραφική σειρά Bridget Jones έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση αυτού του στυλ σε όλο τον κόσμο, αλλά ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν βραχύβια.

Αντικείμενο καθημερινής χρήσης

«Αυτό που κάποτε πωλούνταν ως η πολλοστή ειρωνική ερμηνεία ενός αντικειμένου καθημερινής χρήσης, μπορεί τώρα να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα του παράλογου βαθμού στον οποίο μπορεί να φτάσει η άκριτη αποδοχή της δυναμικής της αγοράς» γράφει ο Ianko López στην El País.

«Αντίθετα, η φόρμα, που κάποτε ήταν η επιτομή της αισθητικής της εργατικής τάξης, έχει πάρει το προβάδισμα μετά την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολιτικοί της χώρας του συχνά φορούν αθλητικά ρούχα κατά τη διάρκεια των στιγμών θριάμβου τους και εν μέσω των προεκλογικών εκστρατειών (ένα στυλ που χρησιμοποιεί ακόμη και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο)» συνεχίζει ο Ianko López.

Στην Ευρώπη, το πουλόβερ αναφέρεται συχνά ως «ζέρσεϊ» (jersey) μια λέξη που παραπέμπει στο πλεκτό ύφασμα του, καθώς και στο γεγονός ότι είναι ένα ρούχο που συνήθως έχει μανίκια και είναι κατασκευασμένο από μαλλί ή άλλα υλικά

Ο βασιλιάς των πουλόβερ. Ο Τζέιμς Ντιν στην ταινία Ανατολικά της Εδέμ / Wikimedia Commons

Ένα χρηστικό ένδυμα

Τα τελευταία χρόνια, η μόδα έχει επιστρέψει στα μάλλινα πουλόβερ, ένα πρακτικό ρούχο με ιστορική και πολιτιστική σημασία που δεν έχει χάσει ποτέ την καθιερωμένη του αξιοπρέπεια. Στην ντουλάπα ενός άνδρα, ένα καλό πουλόβερ — ή καλύτερα, πολλά — είναι απαραίτητα. Και όπως σε όλους τους τομείς της ζωής, όταν πρόκειται για πουλόβερ, η ποιότητα, ο καλός σχεδιασμός και ο συνδυασμός σεβασμού και πρόκλησης προς την παράδοση είναι καθοριστικοί παράγοντες.

Στην Ευρώπη, το πουλόβερ αναφέρεται συχνά ως «ζέρσεϊ» (jersey) μια λέξη που παραπέμπει στο πλεκτό ύφασμα του, καθώς και στο γεγονός ότι είναι ένα ρούχο που συνήθως έχει μανίκια και είναι κατασκευασμένο από μαλλί ή άλλα υλικά.

Ζέρσεϊ είναι επίσης το όνομα ενός από τα νησιά της Μάγχης από όπου προέρχονται αυτά τα υφάσματα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τόσο εσωρούχων όσο και εξωτερικών ενδυμάτων, και κυρίως για την προστασία των ψαράδων της περιοχής από το κρύο. Ως εκ τούτου, το πουλόβερ ήταν αρχικά ένα χρηστικό ένδυμα που συσχετιζόταν με ορισμένες εργατικές τάξεις.

Άνδρες με πουλόβερ, 1972 / Wikimedia Commons

Η βάση της ντουλάπας

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, που έφερε μαζί του έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής για την αστική τάξη, το πουλόβερ έχει καθιερωθεί ως το ανδρικό ρούχο par excellence για άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ήταν τότε που άρχισαν να εμφανίζονται διάφορες παραλλαγές: λεπτές ή παχύτερες πλέξεις, με ή χωρίς μανίκια (γεια σου, γιλέκο), κλειστά ή ανοιχτά (à la το ζακέτο), με στρογγυλό λαιμό, λαιμό V, γιακά, ψηλό γιακά, γιακά με αναδίπλωση (ζιβάγκο) και με διαφορετικές υφές και μοτίβα.

Η ευελιξία του είναι αξιοσημείωτη, λέει ο Àlex González Molner, του οποίου το κατάστημα Boo, που βρίσκεται στη Βαρκελώνη, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανδρικών πουλόβερ: «Υπάρχουν χιλιάδες επιλογές που ποικίλλουν ανάλογα με το μαλλί, το είδος του πλεκτού, το σχήμα και το φινίρισμα» εξηγεί.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχει κανείς καλά πουλόβερ ως βάση της ντουλάπας του. Ως ποιοτικά κομμάτια που συνδυάζονται εύκολα, δεν απογοητεύουν ποτέ. Ένα μαύρο πουλόβερ με στρογγυλό λαιμό από μαλλί μερινό ή κασμίρ, ή ένα πουλόβερ με ζιβάγκο, είναι απαραίτητα. Η συμβουλή μου είναι να έχετε αρκετά σε κλασικά χρώματα, γιατί μπορούν να σας βγάλουν από κάθε δύσκολη κατάσταση».

«Στην περίπτωση των ανδρών, η σχέση είναι συχνά πιο λειτουργική: εκτιμούν πραγματικά την ανθεκτικότητα, την ποιότητα του υλικού, την ευελιξία και το γεγονός ότι είναι ένα εύκολο ρούχο που ταιριάζει σε διαφορετικά περιβάλλοντα»

YouTube thumbnail

Τα γυναικεία και τα ανδρικά πουλόβερ

Ο Goyo Otero, ιδιοκτήτης του καταστήματος ανδρικών ενδυμάτων Sportivo στη Μαδρίτη, συμφωνεί: «Μας αρέσουν τόσο πολύ τα πουλόβερ γιατί προσφέρουν άνεση, προσωπικότητα και στυλ όταν πρόκειται για ντύσιμο, και δεν υπάρχει αμφιβολία για το πόσο κολακευτικά είναι».

Η Julie Charvet Robinne, μια Γαλλίδα που ζει στη Μαδρίτη, ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια τη δική της βιώσιμη μάρκα πλεκτών ρούχων L’Envers. Η μάρκα πoυλάει διαχρονικά ρούχα που πλέκονται κατόπιν παραγγελίας σε ένα οικογενειακό εργαστήριο στο Béjar της Σαλαμάνκα, μια πόλη με μακρά παράδοση στην κλωστοϋφαντουργία.

Παράγει, επίσης, ρούχα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, οπότε η Julie έχει μια ιδέα για το πώς οι δύο καταναλωτικές ομάδες επιλέγουν και αντιλαμβάνονται τα πουλόβερ τους. «Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές» εξηγεί.

«Οι γυναίκες τείνουν να επιλέγουν πλεκτά ρούχα από μια πιο συναισθηματική προοπτική, αναζητώντας την αίσθηση της απαλότητας και της άνεσης. Είναι κάτι που τις κρατά ζεστές, αλλά και τις ανακουφίζει.

»Στην περίπτωση των ανδρών, η σχέση είναι συχνά πιο λειτουργική: εκτιμούν πραγματικά την ανθεκτικότητα, την ποιότητα του υλικού, την ευελιξία και το γεγονός ότι είναι ένα εύκολο ρούχο που ταιριάζει σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, βλέπουμε όλο και περισσότερους άνδρες να ενδιαφέρονται για την ιστορία του ρούχου, για το πώς κατασκευάζεται και από ποιον. Αυτό οδηγεί σε πιο παρόμοιες προοπτικές, οπότε οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων γίνονται λιγότερο αυστηρές».

Ό,τι φοράει ο Τζέικομπ Ελόρντι

Πριν από μερικά χρόνια, η γκαρνταρόμπα του ηθοποιού Franz Rogowski στην ταινία Passages του Ira Sachs περιλάμβανε μερικά μάλλινα πουλόβερ τόσο πρωτότυπα και ελκυστικά που σχεδόν αποσπούσαν την προσοχή από την πλοκή. Σύγχρονοι διεθνείς αστέρες όπως ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Πολ Μεσκάλ και πάνω απ’ όλα ο Τζος Ο’ Κόνορ έχουν επίσης φορέσει σχέδια που τραβούν ιδιαίτερα την προσοχή όσον αφορά τις γραμμές και τους συνδυασμούς χρωμάτων τους.

Αλλά στον δρόμο, τα πιο συνηθισμένα πουλόβερ είναι και τα πιο παραδοσιακά, σε βασικά χρώματα, με απαλή πλέξη και, περιστασιακά, απλά σχέδια. «Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή εποχή όσον αφορά την ανδρική μόδα», λέει ο González Molner.

«Στην καλύτερη περίπτωση, βλέπω μερικά μοντέρνα είδωλα όπως ο Τζος Ο΄Κόνορ να ρισκάρουν με πουλόβερ intarsia [με μια τεχνική πλέξης που επιτρέπει τον συνδυασμό διαφορετικών χρωματικών μπλοκ], τα οποία βρίσκω πολύ διασκεδαστικά λόγω του ρετρό και ανέμελου στυλ τους, ή τις πιο κλασικές αγγλικές εκδοχές με σκύλους ή πάπιες, που προσδίδουν χιούμορ και πολλή προσωπικότητα».

Αλλά στον δρόμο, τα πιο συνηθισμένα πουλόβερ είναι και τα πιο παραδοσιακά, σε βασικά χρώματα, με απαλή πλέξη και, περιστασιακά, απλά σχέδια. «Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή εποχή όσον αφορά την ανδρική μόδα», λέει ο González Molner

Τα πουλόβερ Aran του αρχιπελάγους

Τις τελευταίες σεζόν έχουμε δει την άνοδο των πλεκτών σχεδίων, τα οποία μερικές φορές φοριούνται σε oversized μέγεθος, σε αντίθεση με την εικόνα του «καλού παιδιού» που συνήθως τους αποδίδεται.

Μια άλλη εκδοχή που έχει επανέλθει στη μόδα είναι τα πουλόβερ Aran, που ονομάστηκαν έτσι επειδή προέρχονται από το ομώνυμο αρχιπέλαγος στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας και διακρίνονται για το εκρού χρώμα τους και τους συνδυασμούς των πλεκτών μοτίβων.

Ο Στιβ Μακ Κουίν φορούσε αυτό το στυλ με ιδιαίτερη χάρη στη δεκαετία του 1960, αλλά η πιο πρόσφατη αναβίωση του οφείλεται στον ηθοποιό Κρις Έβανς, ο οποίος το φόρεσε στην ταινία Knives Out του 2019.

Πουλόβερ Shetland

Τα πουλόβερ Shetland

Παρόμοια αναγέννηση έχει σημειωθεί και στα πουλόβερ Shetland, τα οποία προέρχονται από ένα νησί σε ένα άλλο αρχιπέλαγος, το Fair Isle, που βρίσκεται στη Σκωτία. Σε αυτή την περίπτωση, το χαρακτηριστικό τους στοιχείο, εκτός από τη χρήση μαλλιού από τοπικά πρόβατα, είναι ένας συνδυασμός χρωμάτων και γεωμετρικών σχημάτων διατεταγμένων οριζόντια.

Σύμφωνα με τον μύθο, το εμβληματικό βρετανικό ένδυμα είναι στην πραγματικότητα ισπανικής προέλευσης. Υποτίθεται ότι τον 16ο αιώνα, ένα πλοίο της Ισπανικής Αρμάδας προσάραξε στο νησί και το πλήρωμά του έμαθε στον τοπικό πληθυσμό πώς να πλέκει τα μοτίβα του. (Αν και είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να την υποστηρίζουν).

Τα πουλόβερ Fair Isle

Τα πουλόβερ Fair Isle έγιναν δημοφιλή τη δεκαετία του 1920, όταν ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας — ένα άλλο διαχρονικό σύμβολο της ανδρικής μόδας που αργότερα θα γινόταν ο βασιλιάς Εδουάρδος VIII και, στη συνέχεια, ο δούκας του Windsor — φωτογραφήθηκε φορώντας ένα επιτυχημένο σύνολο πουλόβερ, γραβάτα, καπέλο με καρό μοτίβο και ένα κουτάβι στην αγκαλιά του.

Ο Francisco Foraster προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων Shetland στο κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων 305, που βρίσκεται στην οδό Barquillo στη Μαδρίτη. «Αυτό το είδος μαλλιού εξακολουθεί να έχει την έννοια του φυσικού, όχι πολύ εκλεπτυσμένου, και ορισμένοι λένε ότι προκαλεί φαγούρα» λέει. «Αυτό δεν είναι αλήθεια — είναι υπέροχο».

Ένα V-neck χωρίς T-shirt

Τα πουλόβερ συχνά θεωρούνται άνετα, προσγειωμένα, υποδηλώνοντας μια προτίμηση για τάξη και αρμονία. Αλλά κατά την άποψη του Foraster, μπορούν να επικοινωνήσουν και άλλα είδη στάσεων: «Μπορεί να είναι ένα πανκ ρούχο, όπως όταν ο Τζόνι Ρότεν των Sex Pistols φορούσε ένα, ή γκράντζ, όπως τη ζακέτα που φορούσε ο Κερτ Κομπέιν για το άλμπουμ Unplugged των Nirvana.

»Μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει συγκράτηση και κομψότητα, όπως το ναυτικό μπλε πουλόβερ με στρογγυλό λαιμό του Dries Van Noten. Οι διανοούμενοι έχουν επίσης χρησιμοποιήσει το πουλόβερ για να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους: το ζιβάγκο θυμίζει στοχαστές και συγγραφείς. Και μπορείτε πάντα να φοράτε ένα V-neck χωρίς T-shirt, όπως ο Τσέις Τζιομπέρτι στο Falcon Crest, για να γίνετε ο αγαπημένος των σαπουνόπερων».

«Στα μάτια μου, αυτή τη σεζόν, το νικητήριο πουλόβερ είναι το μάλλινο με V λαιμόκοψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διαφορετικοί τύποι μαλλιού προσθέτουν κάτι επιπλέον, και είμαι μεγάλος θαυμαστής του Shetland και του Tasmanian merino»

Αλπακά, βικούνια, μοχέρ

Το πουλόβερ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσει το κοινωνικό στάτους, ειδικά όταν κάποιος επιλέγει πλεκτά από ελαφρύ μαλλί μερινό (από φυλές προβάτων που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, έφτασαν στην Ισπανία τον Μεσαίωνα και σήμερα βρίσκονται σε όλη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία), αλπακά, βικούνια, μοχέρ (μαλλί από κατσίκες Ανγκορά, που είναι αρκετά αφράτο και λαμπερό) και κασμίρ (ένα πολύ μαλακό μαλλί από κατσίκες που εκτρέφονται στην Κίνα, τη Μογγολία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας).

Το τελευταίο φαίνεται να έχει γίνει ένα φετίχ που υποδηλώνει πολυτέλεια υψηλού επιπέδου — αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του στη σύνθεση ενός ενδύματος μπορεί να ποικίλλει, όπως και η ποιότητά του. Ο Foraster προειδοποιεί: «Είναι δύσκολο να βρεις κασμίρ καλής ποιότητας, το οποίο είναι τριπλής στρώσης ή κατασκευασμένο από τρία νήματα πλεγμένα μεταξύ τους».

Το μάλλινο με V λαιμόκοψη

Από την πλευρά του, ο Otero προτείνει μια επιστροφή στα κλασικά: «Στα μάτια μου, αυτή τη σεζόν, το νικητήριο πουλόβερ είναι το μάλλινο με V λαιμόκοψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διαφορετικοί τύποι μαλλιού προσθέτουν κάτι επιπλέον, και είμαι μεγάλος θαυμαστής του Shetland και του Tasmanian merino».

Εν τω μεταξύ, ο González Molner στοιχηματίζει σε «εκείνα τα ειδικά πουλόβερ που, απλά φορώντας τα, δημιουργούν το look». Οι προτάσεις του είναι οι εξής: «Ένα ρουστίκ πουλόβερ σε στυλ Aran σε εκρού χρώμα με πλεκτό σχέδιο, ή το κλασικό πουλόβερ Breton με ρίγες ναυτικού — τόσο γαλλικό. Έχουν αυτό το διαχρονικό, ελαφρώς γαλλικό New Wave στυλ που ταιριάζει πάντα. Αν και προσωπικά, λατρεύω τα ζακέτα. Νομίζω ότι είναι πολύ κομψά και εύκολα στο ντύσιμο. Ταιριάζουν εξίσου καλά με ένα πουκάμισο με κουμπιά όσο και με ένα απλό T-shirt».

Όλα ξεκίνησαν από το πουλόβερ του ψαρά / Wikimedia Commons

Είναι θέμα πολιτικής

Τέλος, η Carvet Robinne προωθεί την υπεύθυνη και βιώσιμη υιοθέτηση των τάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επιλογή ενός πουλόβερ. «Δεν πρόκειται πλέον μόνο για την επιλογή και τη χρήση ενός ρούχου από ποιοτικά υλικά, αλλά και για ένα ρούχο με σαφή προέλευση και διαφανή διαδικασία παραγωγής», λέει.

«Είναι όλο και λιγότερο θέμα κύρους και περισσότερο θέμα πεποίθησης, ακόμη και πολιτικής: ένας τρόπος υποστήριξης ενός πιο αργού, πιο ανθρώπινου και πιο υπεύθυνου μοντέλου μόδας».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζέικομπ Ελόρντι με Bottega Veneta πουλόβερ και τσάντα 

