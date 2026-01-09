Ως 16χρονος μαθητευόμενος στο Douglas Hayward, το μοντέρνο λονδρέζικο ραφτάδικο, ο Ralph Fitzgerald έκανε θελήματα και απομνημόνευε πληροφορίες για το πώς να κόβει ένα κοστούμι κατά παραγγελία και να ράβει μια κουμπότρυπα.

Είχε επίσης μια θέση στην πρώτη σειρά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών μιας συγκεκριμένης βρετανικής κομψότητας. Ο Ralph Fitzgerald παρέδωσε ένα κοστούμι στον Roger Moore, τον πιο ατίθασο από όλους τους Bond.

«Ο Sir Roger μου έδωσε 50 λίρες σαν tip για να βγω ραντεβού με το κορίτσι μου» λέει ο ίδιος στους New York Times.

Τον ίδιο καιρό ο Ralph Fitzgerald ήπιε καφέ με τον φωτογράφο Terry O’Neill, ο οποίος φωτογράφιζε μέλη της βασιλικής οικογένειας και τους Rolling Stones. Και οι δύο άνδρες πέθαναν λίγο μετά τη γνωριμία του Fitzgerald μαζί τους.

«Ήταν πραγματικά ο πιο cool»

Ο Douglas Hayward, από την άλλη, ο οποίος λέγεται ότι ενέπνευσε τον χαρακτήρα του κόκνεϊ πλέιμποϊ του Michael Caine στην ταινία «Alfie», πέθανε λίγο πριν την έναρξη της μαθητείας του Fitzgerald.

«Ήμουν αρκετά νέος και δεν το εκτίμησα πραγματικά» λέει Fitzgerald, σήμερα, στα 32 του -ένας εύρωστος Λονδρέζος με την παρουσία του πιο καλοσυνάτου χαρακτήρα σε μια ταινία του Γκάι Ρίτσι. «Αλλά τώρα, κοιτάζοντας πίσω, ήταν πραγματικά ο πιο cool».

Μισή ζωή μετά, παραμένει γοητευμένος από αυτή την περίοδο, όταν η αγορά ενός κοστουμιού κατά παραγγελία ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή, ακόμη και απαραίτητη προϋπόθεση, για έναν συγκεκριμένο τύπο άνδρα.

An Englishman in New York

Όταν το Douglas Hayward έκλεισε το κατάστημά του στην Mount Street το 2014, ο Fitzgerald έσωσε τα πατρόν των διάσημων πελατών.

Σήμερα, αυτά τα καφέ χαρτιά φυλάσσονται στο ραφτάδικο του Fitzgerald στην 60th Street στο Upper East Side του Μανχάταν. Είναι ενθύμια μιας εποχής που έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Ο Fitzgerald τα ρίχνει στο τραπέζι σαν τραπουλόχαρτα: Warren Beatty, David Niven, Tony Curtis, Paul McCartney, Francis Ford Coppola και Ralph Lauren.

«Δεν ήξεραν τι είχαν στα χέρια του» είπε. Τα πατρόν επρόκειτο να πεταχτούν.

Ο Fitzgerald είναι μέλος μιας κοινότητας ραφτών της γενιάς των millennials που συνεχίζουν την τέχνη της κοπής και της ραφής ενός κοστουμιού εξ ολοκλήρου με το χέρι

Ο τελευταίος μιας γενιάς

Δεν θα ήταν σωστό να αποκαλέσουμε την κατασκευή κοστουμιών κατά παραγγελία μια τέχνη που πεθαίνει, αλλά είναι σίγουρα μια τέχνη που έχει υποβαθμιστεί. Τα φημισμένα ατελιέ της Savile Row, που κάποτε έντυναν πρίγκιπες και ποπ σταρ, έχουν κλείσει λόγω της αυξανόμενης τάσης για πιο casual ενδυμασία.

Και όλο και λιγότεροι νέοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το είδος της επίπονης, πενθήμερης, μη αμειβόμενης μαθητείας που έκανε ο Fitzgerald.

«Βρέθηκα κάπως στην τελευταία γενιά» λέει ο Fitzgerald.

«Ένα πρωί του Δεκεμβρίου στο στούντιό του, κλασική μουσική ακουγόταν από ένα ραδιόφωνο Philippe Starck, ενώ γλυπτά του Wyatt Kahn, ενός καλλιτέχνη από το Μπρούκλιν και πελάτη του Fitzgerald, κάλυπταν τους τοίχους» γράφει ο Jacob Gallagher στους New York Times και συνεχίζει: «Μια κούκλα φορούσε ένα από τα πιο εκκεντρικά, αφαιρετικά σχέδια του Fitzgerald, ένα σακάκι με πέτο σε πανκ στυλ, σχεδόν σε σχήμα Μ».

«Θέλουν ελαφρύτερα ρούχα»

«Ο ίδιος ο ράφτης, με τα χτενισμένα προς τα πίσω μαλλιά του τακτοποιημένα σαν κομμένο γκαζόν, ήταν ντυμένος πιο συντηρητικά. Φορούσε ένα σκούρο κοστούμι με διπλή σειρά κουμπιών, σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε στυλ του σπιτιού του» σχολιάζει ο Jacob Gallagher.

«Τα κουμπιά του σακακιού ήταν χαμηλά, σχηματίζοντας μια ελαφριά σιλουέτα κλεψύδρας στη μέση, και οι ώμοι του ανέβαιναν στο σημείο όπου τα μανίκια συναντούσαν το υπόλοιπο σώμα».

«Αυτό είναι ακριβώς που θέλουν οι άνθρωποι» λέει ο Fitzgerald. «Θέλουν ελαφρύτερα ρούχα τώρα».

Οι πελάτες του προτιμούν τη διακριτικότητα, αν όχι την απόλυτη μυστικότητα. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο κόστος: τα κοστούμια του ξεκινούν από 6.000 δολάρια

Ξεκινούν από 6.000 δολάρια

Σήμερα, ο Fitzgerald είναι μέλος μιας κοινότητας ραφτών της γενιάς των millennials που συνεχίζουν την τέχνη της κοπής και της ραφής ενός κοστουμιού εξ ολοκλήρου με το χέρι.

Εργάζεται μόνος του, περίπου 25 τετράγωνα μακριά από το σπίτι όπου ζει με τη γυναίκα και την κόρη του, και συνεχίζει να κόβει κοστούμια με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Οι πελάτες του προτιμούν τη διακριτικότητα, αν όχι την απόλυτη μυστικότητα. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο κόστος: τα κοστούμια του Fitzgerald ξεκινούν από 6.000 δολάρια. (Τα σμόκιν ξεκινούν από 6.800 δολάρια).

Αλλά το να καυχιέσαι για το πού αγόρασες το κοστούμι σου θα κατέστρεφε τη μυστικότητα του «Πού το βρήκες αυτό;». Το έργο του Fitzgerald. είναι δύσκολο να επιτευχθεί — και όχι μόνο λόγω της τιμής. Κόβει μόνο 10 κοστούμια το μήνα, το καθένα από τα οποία απαιτεί έως και 10 εβδομάδες από την πρώτη πρόβα μέχρι την παράδοση.

«Τι σημαίνει τέλειο κοστούμι;»

Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η μόδα είναι προφανής. Οι τάσεις διαδίδονται παγκοσμίως μέσω του TikTok και τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν πλέον την αποκλειστικότητα όπως παλιά.

Οι ιστοσελίδες μεταπώλησης είναι γεμάτες με προϊόντα που συμβολίζουν το 1% του πληθυσμού, όπως πουλόβερ Loro Piana και πάνινα παπούτσια Zegna, σε σχετικά προσιτές τιμές. Για να μην αναφέρουμε την εξάπλωση των πειστικών και φθηνότερων απομιμήσεων όλων αυτών των προϊόντων.

Σε αυτό το κλίμα, ένα πλήρως εξατομικευμένο κοστούμι μπορεί να είναι — και πάλι, με μεγάλο κόστος — ο τελευταίος τρόπος για να αποκτήσει κανείς μια μόδα που είναι πραγματικά δική του.

«Τι σημαίνει τέλειο κοστούμι;» ρώτησε ο Fitzgerald. «Είναι αυτό που εγώ θεωρώ τέλειο κοστούμι; Όχι. Είναι αυτό που θέλει ο πελάτης».

Οι γυναίκες πελάτες

Αυτοί οι πελάτες, σύμφωνα με τον Fitzgerald, περιλαμβάνουν γιατρούς, ηθοποιούς και δικηγόρους. Τείνουν να είναι περίπου στην ηλικία του, με διαφορά περίπου μιας δεκαετίας. Οι μισοί είναι γυναίκες.

«Μόλις δοκιμάσεις το custom, είναι σχεδόν αδύνατο να γυρίσεις πίσω» παραδέχεται ο Simon Kim, ένας εστιάτορας που δήλωσε ότι έχει περίπου δώδεκα κοστούμια από τον Fitzgerald. Αυτά τα κοστούμια ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες του ράφτη: διπλά πέτα, σε σκούρες αποχρώσεις.

Όταν ο Kim άνοιξε ένα κατάστημα του steakhouse Cote στο Λας Βέγκας τον Οκτώβριο, ο Fitzgerald έφτιαξε ταιριαστά σμόκιν με γιακά για αυτόν και τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον ράπερ Nas.

«Πλέον δεν ψωνίζω πουθενά αλλού», δήλωσε ο Kim.

Η συνάντηση με τον Marc Jacobs δε συνέβη στο ατελιέ του Fitzgerald, αλλά στο Huntsman, το ραφείο της Savile Row όπου εργάστηκε για οκτώ χρόνια

Τον λατρεύει ο Marc Jacobs

Ο πιο γνωστός πελάτης του Fitzgerald είναι ο σχεδιαστής μόδας Marc Jacobs, ο οποίος ξεπερνά τα όρια της αισθητικής του με πέτα που είναι τόσο φαρδιά όσο μια πολύτιμη πέστροφα και εντυπωσιακούς ώμους «παγόδα», όπως κάτι που θα μπορούσε να έχει φορέσει ο David Bowie ως Aladdin Sane.

«Ποτέ δεν κατάφερα να βρω ένα κοστούμι σαν αυτό» λέει στους New York Times ο Jacobs, ο οποίος υπολογίζει ότι έχει τώρα περίπου μια ντουζίνα κοστούμια ραμμένα από τον Fitzgerald.

«Ο μόνος τρόπος για να το αποκτήσω ήταν να βρω κάποιον που θα μπορούσε να το κάνει, οπότε ευτυχώς ο Ralph και εγώ συναντηθήκαμε».

Το άλμα στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση με τον Marc Jacobs δε συνέβη στο ατελιέ του Fitzgerald, αλλά στο Huntsman, το ραφείο της Savile Row όπου εργάστηκε για οκτώ χρόνια. Μετά τον Douglas Hayward, ο Fitzgerald μεταπήδησε στο Kilgour πριν καταλήξει στο Huntsman, ένα βρετανικό ραφείο με 176 χρόνια ιστορίας.

Το Huntsman, όπως ο ίδιος ο Fitzgerald παραδέχεται, δεν ήταν ακριβώς του γούστου του. «Δεν μεγάλωσα κυνηγώντας ή φορώντας τζάκετ από τουίντ» διευκρινίζει.

Αλλά ήταν η δουλειά που τον έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2017, το Huntsman επεκτεινόταν στο Μανχάταν και ο Fitzgerald, τότε 22 ετών, είχε το θάρρος να μετακομίσει ολόκληρη την ύπαρξή του. Έζησε την πραγματική εμπειρία της μετακόμισης στο Μανχάταν σε ένα διαμέρισμα σε μέγεθος «κουτιού παπουτσιών» που έβλεπε σε έναν τοίχο από τούβλα.

Η δουλειά, είπε, «ήταν τρομακτική για μένα, γιατί δεν ήξερα κανέναν εδώ και οι ώρες εργασίας ήταν άπειρες.

Αλλά τα κατάφερε. Από το γραφείο του σε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, έμαθε να εκτιμά την απλή γεύση των Αμερικανών σε θέματα ρούχων — και τις ισχυρές καταναλωτικές τους συνήθειες.

«Στο Λονδίνο, οι πελάτες αγόραζαν ένα κοστούμι ανά σεζόν», είπε, ενώ στην Huntsman, «πηγαίναμε στο Τέξας και οι άνθρωποι παραγγέλναν 10 κοστούμια κάθε φορά. Και δεν νομίζω ότι είχα δει ποτέ κανέναν από αυτούς να φοράει κοστούμι».

Δικός του χώρος στο Chrysler Building

Ο Marc Jacobs έγινε φίλος και σύνδεσμος για τον νεαρό ράφτη. Πριν από μερικά χρόνια, τον έφερε σε επαφή με τον Aby Rosen, τον μεγιστάνα των ακινήτων που, για ένα σύντομο διάστημα, ήταν ιδιοκτήτης του Chrysler Building.

Όταν ο Rosen πρόσφερε στον Fitzgerald έναν δικό του χώρο στο Chrysler Building, αυτός υπέβαλε την παραίτησή του, μετέφερε το σχεδιαστήριο του και ξεκίνησε την Fitzgerald Bespoke. Φέτος μετακόμισε στην 60η Οδό.

«Δεν νομίζω ότι θα είχα ξεκινήσει μια επιχείρηση μόνος μου αν ήμουν ακόμα στο Λονδίνο» παραδέχεται ο Fitzgerald, ο οποίος διατηρεί τη λονδρέζικη προφορά του, αλλά τώρα το αξάν του σιγοβράζει με αμερικανικό, επιχειρηματικό ζήλο. «Εδώ, κάνεις τα πάντα για την επιχείρηση».

Από στόμα σε στόμα

Ωστόσο, δεν κάνει πάντα τα πάντα για τους πελάτες. Όταν ζητούν αντίθετες ραφές στις κουμπότρυπες ή καπάκια πάνω από τσέπες, ο Βρετανός ράφτης τους αποτρέπει.

«Αυτά είναι πράγματα που οι άνθρωποι θα φορούν για όλη τους τη ζωή» εξηγεί. Είναι σταθερός στις πεποιθήσεις του για το τι είναι καλαίσθητο και τι είναι κακόγουστο. Ωστόσο, είναι πάντα διαθέσιμος για αλλαγές. Πρόσφατα, έπρεπε να στενέψει περισσότερα παντελόνια στη μέση, σε ένα είδος Ozempic effect.

«Είναι πολύ καλύτερο από το αντίθετο, από το να φαρδαίνω» τόνισε.

Η επιχείρηση, είπε, είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, με τους περισσότερους πελάτες να φτάνουν σε αυτόν από στόμα σε στόμα.

«Είχα κάποιον τη Δευτέρα που δεν φάνηκε να με συμπαθεί ιδιαίτερα» λέει ο Fitzgerald. «Και μετά την Τρίτη έλαβα ένα τηλεφώνημα που έλεγε: “Γεια, ο Michael είπε ότι πρέπει να έρθω σήμερα να αγοράσω μερικά κοστούμια”».

*Με στοιχεία από nytimes.com